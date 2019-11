Jonker: Das ist das Problem von Bayern und Co.

Alexander Hassenstein, getty

Andries Jonker (r.) und Louis van Gaal setzten beim FC Bayern verstärkt auf den Nachwuchs

Als Co-Trainer unter Louis van Gaal beim FC Barcelona und beim FC Bayern sowie als Interimscoach in München erlebte Andries Jonker eine Menge talentierter Jugendspieler. In einem Interview äußerte sich der Niederländer nun über die aktuellen Bedingungen im Nachwuchsbereich der Spitzenklubs. Ein Problem steht für Jonker besonders im Vordergrund.

Den Trend, dass Top-Klubs immer weniger auf junge Spieler setzen, sieht Jonker negativ, überraschend kommt die Tendenz für den aktuellen Trainer des niederländischen Zweitligisten SC Telstar allerdings nicht: "Das sind die Mechanismen des Spitzenfußballs. Die Spitzentrainer müssen gewinnen und haben die Möglichkeit, ganz tolle Spieler zu holen. Wenn du mit diesen Spielern verlierst, erntest du Kritik. Aber die Vorwürfe sind härter, wenn du mit ganz jungen Spielern verlierst", so der 57-Jährige gegenüber "Sky".

Hinzu kommt, dass die Drucksituation sehr viel höher geworden ist: "Wenn du heute zweimal in Folge verlierst, wackelst du. Welcher Trainer geht heute dieses Risiko ein? Das ist die große Frage", umreißt Jonker die Problematik.

Alphonso Davies als Initialzündung des FC Bayern?

In der Nachwuchsarbeit sieht der Niederländer aktuell nur Ajax Amsterdam auf einem guten Stand. Aber auch die Bayern haben laut Jonker beste Voraussetzungen, um wieder erfolgreich Talente hervorbringen zu können: "Die Bedingungen sind gut, alles ist super organisiert - und jetzt ist die Zeit da, um inhaltlich zu arbeiten." Bestes Beispiel für diese positive Entwicklung sei Youngster Alphonso Davies.

Der 19-Jährige wechselte im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps nach München, wo er für die Profis und die Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz kommt. In der laufenden Spielzeit stehen immerhin schon zehn Einsätze für die erste Mannschaft zu Buche. Zuletzt überzeugte der Kanadier in ungewohnter Rolle als Linksverteidiger.

Das letzte Eigengewächs der Münchner, dass den Sprung zum Leistungsträger schaffte, war übrigens niemand Geringeres als David Alaba. Der Österreicher debütierte unter van Gaal und Jonker und ist seit Jahren beim deutschen Rekordmeister nicht mehr wegzudenken. Auch Bayern-Urgestein Thomas Müller reifte unter den Fittichen des niederländischen Trainergespanns zum Stammspieler.