Sancho für Shearer und Co. nur Ersatz

Michael Regan, getty

BVB-Youngster Jadon Sancho ist für die englischen Experten eher Ersatzspieler

Mit zwölf Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen für Borussia Dortmund gehört Jadon Sancho auch 2019/20 zu den besten Scorern des BVB. Zuletzt zeigte die Formkurve des 19-Jährigen allerdings nach unten. Auch bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist der Offensivspieler nicht unumstritten.

Die "Sun" veröffentlichte die EM-Startformationen von sieben englischen Fußball-Experten um Three-Lions-Legende Alan Shearer, lediglich in einer Startformation taucht der Name Jadon Sancho auf.

Für sechs der sieben Experten haben Marcus Rashford (Manchester United) und Raheem Sterling (Manchester City) auf den offensiven Flügeln die Nase vorn, in der Sturmmitte ist Harry Kane von Tottenham Hotspur ohnehin unangefochten.

Shearer nennt mit Callum Wilson vom AFC Bournemouth und Tammy Abraham (FC Chelsea) zudem zwei weitere Offensivkräfte, die er für die EM-Endrunde 2020 nominieren würde. Auch den zuletzt formschwachen Dele Alli von Tottenham Hotspur sieht der Ex-Stürmer nicht chancenlos.

Die weiteren Top-Talente der Insel müssten sich nun anbieten. "Es liegt an ihnen zu performen und zu sagen: 'Ich will ein Trikot. Ich will im kommenden Sommer Teil von etwas ganz Besonderem sein'", so Shearer.

Sancho bestritt bislang zehn A-Länderspiele für England. Dabei erzielte er zwei Tore und legte vier weitere auf.