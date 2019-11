Hoffenheim-Juwel beim FC Bayern auf dem Zettel?

Christian Kaspar-Bartke, getty

Dennis Geiger ein Thema beim FC Bayern?

Auf der Suche nach einer Verstärkung fürs defensive Mittelfeld ist der FC Bayern München offenbar auf Dennis Geiger von 1899 Hoffenheim aufmerksam geworden.

Der 21-Jährige habe mit seinen starken Leistungen in der jüngeren Vergangenheit das Interesse des Rekordmeisters geweckt, berichtet "Sport1". Intern stehe der deutsche U21-Nationalspieler bei den Verantwortlichen hoch im Kurs, heißt es - auch, weil Geiger mit seiner Spielweise zeitweise an Joshua Kimmich erinnert.

Der umworbene Youngster gehörte auch beim Hoffenheimer 2:1-Sensationssieg in München am siebten Spieltag zu den Aktivposten seiner Mannschaft, präsentierte sich wie gewohnt giftig und zweikampfstark und bereitete den ersten Treffer durch Sargis Adamyan vor. Anschließend kassierte Geiger in den Katakomben sogar ein Sonderlob des damaligen Bayern-Trainers Niko Kovac.

"Dennis ist ein guter Junge, den ich anfangs immer als höflich und schüchtern in der Kabine wahrgenommen habe, aber - im positiven Sinne - umso frecher auf dem Platz", sagte der frühere Münchner Sandro Wagner gegenüber "Sport1". Der Angreifer spielte bis Ende 2017 zusammen mit Geiger bei Hoffenheim.

Konkurrenz für den FC Bayern durch Guardiola?

Für sein Alter sei dieser "schon extrem abgezockt, er muss aber noch an seiner Physis arbeiten", so Wagner: "Ich bin mir sicher: Bekommt er eine ähnliche Qualität wie Kimmich, kann er ein großer Spieler werden."

Alleine im Werben um Geiger ist der FC Bayern jedoch nicht. Auch Pep Guardiola und Manchester City sollen große Stücke auf den Newcomer halten. Die Scouts des FC Everton hat Geiger ebenfalls bereits auf sich aufmerksam gemacht.

Billig werden dürfte Geiger für potenzielle Interessenten nicht. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis 2021. Laut "Sport1" enthält dieser keine Ausstiegsklausel.