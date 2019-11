ÖFB-Abschlussbilanz zum Länderspieljahr 2019

APA

Ein überwiegend gutes Fußballjahr ging für das ÖFB-Team zu Ende

Nach der abschließenden Niederlage in Lettland beträgt der Punkteschnitt des österreichischen Nationalteams im Länderpieljahr 2019 1,9.

Österreichs Nationalmannschaft hat das Jahr 2019 mit sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen abgeschlossen. Durch das 0:1 im letzten EM-Quali-Match am Dienstag in Lettland verpasste man es, so wie 2018 sieben Erfolge einzufahren. Der Punkteschnitt in diesem Jahr lag bei 1,9, im Vorjahr schaffte man 2,0, davor waren die ÖFB-Kicker zuletzt 2015 (2,37) besser.

Die beste Quote der jüngeren Vergangenheit wurde 1996 (2,66) abgeliefert, als in sechs Spielen fünf Siege und ein Remis gelangen. Auch 1997 (2,25) und 2015 (2,37), als sich Österreich für Großereignisse (WM 1998 und EM 2016 jeweils in Frankreich) qualifizierte, war der Punkteschnitt besser als 2019. Unter den Teamchefs Herbert Prohaska (1997) und Marcel Koller (2015) wurden jeweils bei nur acht Spielen sechs Siege gefeiert.

Das statistisch schwächste Jahr seit Jahrzehnten erlebten die heimischen Teamkicker 2007, dem Jahr vor der Heim-EURO, als in zwölf Länderspielen nur ein Sieg glückte. Damals absolvierte die Nationalmannschaft ausnahmslos Testmatches. 2019 standen nur Pflichtspiele auf dem Programm. Das gab es in der ÖFB-Geschichte bisher nur 1995.

