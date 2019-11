Bayern-Talent Früchtl: "Kann jeden Tag von Manu lernen"

Clive Brunskill, getty

Christian Früchtl wartet noch auf seinen ersten Profi-Einsatz bei den Bayern

Vor wenigen Tagen gab der FC Bayern München die Vertragsverlängerung mit Torwarttalent Christian Früchtl bekannt. Für den Spieler selbst war die Unterschrift unter den neuen Vertrag eine Herzensangelegenheit, wie er selbst in einem jüngsten Interview betonte.

"Es ist ein super Gefühl! Bayern ist mein Herzensverein. Mein Kinderzimmer war früher voll mit Postern und ich habe immer davon geträumt, für diesen Klub zu spielen. Deshalb ist es überragend, weiterhin Teil dieses Vereins zu sein", so Früchtl auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters.

Derzeit ist der 20-Jährige als Stammtorwart von Bayerns U23 in der 3. Liga im Einsatz, trainiert aber auch bei den Profis mit und gehörte bereits mehrfach dem Pflichtspielkader des FCB an.

Besonders die Zusammenarbeit mit dem mehrmaligen Welttorhüter Manuel Neuer habe Früchtl bereits deutlich weitergeholfen: "Ich kann jeden Tag etwas von ihm lernen. Manu steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite, auch Sven Ulreich. Sie geben mir Tipps und ich kann immer zu ihnen gehen. Von den beiden habe ich enorm viel mitgenommen und bin sehr dankbar dafür."

Früchtl vor Münchner Derby: "Wissen alle, was dieses Spiel bedeutet"

Zu einem Einsatz in der Profi-Mannschaft der Münchner hat es bisher zwar noch nicht gereicht, dennoch kam es für den 1,93 Meter großen Schlussmann nie infrage, den Klub zu verlassen. Als nächste sportliche Herausforderung steht am kommenden Sonntag (ab 14 Uhr) das Stadtderby beim TSV 1860 München auf dem Programm.

"Wir wissen alle, was dieses Spiel bedeutet, natürlich auch für unsere Fans. Wir wollen unbedingt gewinnen. [...] Es ist einfach geil, bei solchen Partien auf dem Platz zu stehen", so Früchtl, der sich auch im Hinblick auf seine weitere persönliche Entwicklung sehr auf das Duell freut, welches vor zwei Jahren eine Spielklasse tiefer zweimal von der Bayern-Reserve gewonnen wurde.

"Ich will der Mannschaft Rückhalt geben, noch mehr von hinten heraus coachen und vor allem in diesem Bereich den nächsten Schritt machen", meinte der Keeper, der endlich zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die Null halten will.