Schalke droht Millionen-Verlust bei Bentaleb

Stuart Franklin, getty

Nabil Bentaleb hat beim FC Schalke 04 keine Zukunft mehr

Beim FC Schalke 04 hat Nabil Bentaleb keine Zukunft mehr. Die Königsblauen wollen den algerischen Nationalspieler so schnell wie möglich von der Gehaltsliste streichen.

Wie der "kicker" berichtet, wird Schalke alles versuchen, Bentaleb im Winter loszuwerden. Dabei sind die Knappen wohl auch bereit, Abstriche bei der Ablösesumme zu machen.

So soll ein Verkauf des Offensivspielers, der noch bis 2021 gebunden ist, ledig fünf bis sieben Millionen Euro in die Kassen spülen. 2016 hatte Schalke noch 20 Millionen Euro für Bentaleb an Tottenham Hotspur überwiesen.

Die Einnahmen von einem Bentaleb-Transfer sollen dem Bericht zufolge in einen neuen Stürmer investiert werden. Zuletzt wurde Mariano Díaz von Real Madrid mit dem Revierklub in Verbindung gebracht.

Aufgrund zahlreicher disziplinarischer Verstöße wurde Bentaleb aus dem Schalke-Kader verbannt. Im vergangenen Sommer wäre der 25-Jährige beinahe bei Werder Bremen gelandet. Aufgrund einer Verletzung zerschlug sich der Transfer allerdings.

Einen neuen Anlauf im Winter wollen die Bremer nicht starten. "Wir planen keinen Transfer im Winter", stellte SVW-Sportchef Frank Baumann klar.

Aktuell trainiert Bentaleb in Schalkes U23 und kam am Wochenende in der Regionalliga West zu seinem ersten Einsatz gegen Rot-Weiss Essen (0:0). Überzeugen konnte Bentaleb dabei nicht.