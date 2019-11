Bitter: Ginter fällt gegen Wolfsberger AC aus

Jörg Schüler, getty

Gladbach-Abwehrchef Matthias Ginter könnte auch gegen Freiburg ausfallen

Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach muss für das anstehende Europa-League-Spiel gegen den Wolfsberger AC auf Matthias Ginter verzichten. Der Nationalspieler zog sich im Training am Dienstagnachmittag eine Muskelverletzung zu.

Nachdem bereits Nico Elvedi mit Muskelbeschwerden im Oberschenkelbereich für das kommende Spiel in der Europa League ausfällt, muss auch Gladbach-Abwehrchef Ginter passen.

Der 25-Jährige wird sich am Donnerstag einer MRT-Untersuchung unterziehen, die Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen soll. Im schlimmsten Fall droht Ginter auch für das kommende Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag auszufallen.

Damit muss Rose gegen den Wolfsberger AC auf seine etatmäßige Innenverteidigung verzichten. Nachdem die Fohlen-Elf im Hinspiel sang- und klanglos mit 0:4 unterging, soll nun Wiedergutmachung folgen.

Aktuell liegt die Borussia mit fünf Punkten auf Rang zwei in der Gruppe J. Sollte das Team von Marco Rose in Österreich gewinnen und Istanbul Basaksehir gleichzeitig AS Rom schlagen, überwintern die Fohlen sicher in Europa. Bei einer Niederlage kann Gladbach dagegen bis ans Tabellenende rutschen.