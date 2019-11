Max denkt weiter an Wechsel - Schalke interessiert?

Alexandra Beier, getty

Philipp Max wurde mehrfach vom FC Schalke 04 umworben

Im Sommer zerschlug sich ein Abgang von Philipp Max vom FC Augsburg - obwohl unter anderem dem FC Schalke 04 erneut Interesse an dem Linksverteidiger nachgesagt wurde. In der Winter-Transferperiode könnte die Personalie wieder heiß werden.

Max selbst liebäugelt laut "kicker" jedenfalls weiter mit einem Wechsel. Günstig werden dürfte der 26-Jährige für mögliche Abnehmer jedoch nicht.

Zuletzt rief Augsburg mehr als 20 Millionen Euro für Max auf - eine Summe, die unter anderem die klammen Schalker abschreckte, obwohl die Königsblauen Max' Entwicklung seit seinem Abschied aus Gelsenkirchen im Jahr 2014 genau verfolgen.

Auch für den italienischen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo war der Sohn des früheren Schalker Torjägers Martin Max zu teuer. Die Italiener strebten lediglich eine Leihe an, der Deal platzte.

"Jeder Spieler will doch weiterkommen. Ich habe mich dafür bereit gefühlt und zu Beginn der Transferperiode gesagt, was ich denke. Das heißt aber nicht, dass ich irgendetwas in Augsburg schlecht finde", sagte Max später über seine Situation im "kicker".

Auf Schalke besteht ab Januar womöglich wieder Bedarf auf der Linksverteidigerposition. Juan Miranda, im Sommer auf Leihbasis als Backup für Bastian Oczipka verpflichtet und bislang ohne Einsatz, könnte aufgrund einer Rückholklausel nach nur einem halben Jahr zu seinem Stammverein FC Barcelona zurückkehren.