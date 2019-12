Funkel rät dem HSV zu einem neuen Stürmer

Christof Koepsel, getty

Traut dem HSV den Aufstieg weiter zu: Friedhelm Funkel

Beim HSV ist erstmals in dieser Saison Sand im Getriebe. Das Team von Trainer Dieter Hecking holte aus den vergangenen fünf Zweitliga-Spielen nur fünf Zähler und verlor Platz eins an Arminia Bielefeld. Friedhelm Funkel, Coach von Fortuna Düsseldorf, glaubt dennoch an einen Aufstieg der Rothosen.

Im "Bild"-Interview äußerte sich der Altmeister, der am Dienstag seinen 66. Geburtstag feiert, zur sportlichen Situation beim einstigen Dino.

"Am Ende der Hinrunde wird der HSV 30 oder 32 Zähler auf dem Konto haben und damit wäre man ja in jedem Fall auf Kurs. Wenn Hamburg dieses in der Rückrunde wiederholt, wird man sicher hochgehen", sagte Funkel und fügte an: "Der HSV hat mit Boldt und Hecking Personen im Verein, die nicht nervös werden. Dieter kenne ich gut und er wird nach außen ruhig bleiben, aber mit Sicherheit intern alles klar ansprechen."

Am letzten Wochenende hatten die Hanseaten erstmals in dieser Spielzeit im heimischen Volkspark verloren. Nach dem 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim herrschte Katerstimmung, Rufe nach Winter-Transfers wurden lauter.

"Es wird sicherlich schwer werden, einen richtig Guten in der Winterpause zu bekommen. Eine Alternative im Sturm würde natürlich helfen. Der HSV muss dabei ein wenig Glück haben", erklärte Funkel, der den zuletzt in die Kritik geratenen Angreifer Lukas Hinterseer zugleich in Schutz nahm: "Der Junge kämpft, ackert, ist kopfballstark, kennt die 2. Liga ganz genau. Auch wenn er bislang nur vier Treffer erzielt hat, sollte man ihn noch nicht abschreiben."