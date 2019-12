Trotz Aufschwung unter Favre: Hat BVB Pochettino im Blick?

Matthew Lewis, getty

Mauricio Pochettino wird mittlerweile auch beim BVB gehandelt

Nachdem Mauricio Pochettino als Teammanager von Tottenham Hotspur entlassen wurde, galt der Argentinier lange Zeit als Trainerkandidat beim FC Bayern München. Nun wird sein Name auch bei Borussia Dortmund gehandelt. Und das trotz der zuletzt guten Ergebnisse des BVB unter Trainer Lucien Favre.

Schenkt man dem Bericht des "Telegraph" Glauben, gesellt sich Dortmund zu den Interessenten an Mauricio Pochettino. Der BVB verfolge die Entwicklungen rund um den 47-Jährigen, der seit seinem Aus in London bei zahlreichen Klubs in Europa gehandelt wurde.

Zuletzt wurde Pochettino etwa sowohl bei Manchester United als auch beim FC Arsenal und FC Everton ins Spiel gebracht. "Telegraph" zufolge bringt sich der BVB nun in Stellung, da Lucien Favre in dieser Saison angeblich weiterhin unter "genauer Beobachtung" steht.

Positiv nimmt man beim Revierklub demnach wahr, dass Pochettino in seiner Zeit bei den Spurs zahlreiche Talente hervorgebracht hat. Zudem führte er den einstigen Mittelklasse-Verein in der Vorsaison ins Finale der Champions League.

Angesichts des großen Konkurrenz im Werben um die Dienste Pochettinos und angesichts des jüngsten Formanstiegs der Borussia unter Favre dürfte eine Verpflichtung für Borussia Dortmund vorerst aber wohl nicht allzu wahrscheinlich sein. Die Verantwortlichen des BVB bekräftigen zuletzt immer wieder, weiterhin auf Favre setzen zu wollen.

Unterdessen hat der deutsche Rekordmeister FC Bayern München "Bild" zufolge mittlerweile Abstand von einer Verpflichtung genommen.