Gipfel beim BVB: Nagelsmann hofft auf "schönes Polster"

AFP/AFP/INA FASSBENDER

Julian Nagelsmann gastiert mit RB Leipzig beim BVB

Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Dienstagabend eine große Chance im Titelrennen.

Das Duell des Spitzenreiters beim Tabellendritten sei "ein bisschen ein Sechs-Punkte-Spiel", sagte Nagelsmann am Montag: "Mit einem Sieg haben wir die Chance, ein Polster vor Borussia Dortmund und Bayern München zu halten."

RB reist als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Dortmund zum BVB. "Wenn wir es nicht gewinnen sollten, ist die Saison nicht kaputt", stellte der 32-Jährige klar.

Die Dortmunder lobte der Coach in höchsten Tönen. "Sie sind eine außergewöhnlich gute Mannschaft mit Tempo und Spielwitz. Sie haben einen ganz tollen Kader, der uns viel abverlangen wird. Sie werden Vollgas geben, alles andere wäre eine Überraschung", erklärte Nagelsmann, der ein Duell zweier Teams "auf Augenhöhe" erwartet.

Dabei wird RB auf die Ideen von Spielmacher Emil Forsberg setzen. "Ich habe Emil zuletzt nicht spielen lassen, um ihn in diesem bedeutendem Spiel bei 100 Prozent zu haben. Er hat zuletzt viele entscheidende Dinge gemacht", so Nagelsmann.

Forsberg war in Düsseldorf am Samstag nicht zum Einsatz gekommen. In Dortmund soll der schwedische Nationalspieler wieder in der Startelf stehen.