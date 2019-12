Doll: Transfertipp für den BVB, Breitseite für RB-Kritiker

Stuart Franklin, getty

Thomas Doll kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen

Ex-Bundesligatrainer Thomas Doll ist überzeugt davon, dass RB Leipzig in der laufenden Saison den ganz großen Wurf schaffen kann. Für Kritiker des "RB-Projekts" hat der 53-Jährige eine klare Ansage parat. Dem BVB empfiehlt er derweil einen ganz bestimmten Transfer.

Er traue RB Leipzig den Meistertitel in dieser Saison zu, stellte Thomas Doll im Interview mit der "Sport Bild" klar. "Und alle, die in den vergangenen Jahren rumgemeckert haben nach dem Motto: 'Das ist doch ein Plastikklub ohne Tradition, die wollen wir nicht' – diese Leute sollten mal still sein und sich einfach den Traumfußball anschauen", wetterte der Fußballlehrer gegen die RB-Kritiker.

Ein Erfolgsgarant der Leipziger ist in Dolls Augen Stürmer Timo Werner, der auf der einen Seite enorme Qualitäten mitbringt, gleichzeitig aber auch davon profitiert, dass das Spiel der "Roten Bullen" voll und ganz auf ihn zugeschnitten ist. "Bei einer Kontersituation wird sofort geschaut, auf welcher Seite Werner ist. Er kann sich im System mit zwei Spitzen auf seine Sprints konzentrieren, muss gar nicht so viel nach hinten arbeiten", erläuterte Doll.

Doll mit Transfertipp für den BVB

Ob RB Leipzig erstmals in der noch jungen Vereinsgeschichte Deutscher Meister wird, dürfte auch maßgeblich von den Verfolgern aus Dortmund und München abhängen. Für den BVB sprach Doll mit Blick auf die Zukunft eine klare Empfehlung aus: den Transfer von Salzburg-Youngster Erling Haaland.

"Haaland würde dem BVB sehr gut zu Gesicht stehen. Die Dortmunder haben ja einige spielende Angreifer und er als zentraler Stürmer würde perfekt dazu passen. [...] In der jungen Dortmunder Mannschaft könnte er sich prima weiterentwickeln", so Doll, der gleichzeitig einschränkte: "Auch das temporeiche Spiel der Leipziger wäre perfekt für ihn als wuchtigen, schnellen Mann."

Lewandowski der "beste Stürmer der Welt"

Beim FC Bayern ist in Dolls Augen ganz klar Robert Lewandowski der Schlüssel zum Erfolg. Für den 53-Jährigen ist der Pole "der beste Stürmer der Welt. Nicht nur wegen seiner Tore. Seine Wucht, seine Power, seine Fitness und Zweikampfstärke - einfach überragend. Er zieht die ganze Aufmerksamkeit vorne auf sich. Robert macht aus keiner Chance ein Riesending", schwärmte der ehemalige 96-Trainer.

Auf Lewandowski könne sich der FC Bayern "immer verlassen. Wir sehen gerade den besten Lewandowski aller Zeiten", ist Doll überzeugt.

Doll liebäugelt mit der 2. Bundesliga

Wann die deutschen Fans ihn selbst wiedersehen, vermochte Doll nicht zu beantworten. Nach seinem gescheiterten Engagement bei Hannover 96 könne er "keine Forderungen mehr stellen", gab der Coach ganz offen zu. Daher sei auch die 2. Bundesliga eine Option: "Es gibt ja viele Traditionsvereine, die nach oben wollen. Solche Klubs kämen natürlich infrage für mich."

Auch aus dem Ausland liegen Doll "viele, viele Anfragen von Klubs aus aller Welt" vor, verriet der Trainer, der sagte, dass sich Klubs aus Australien, Südafrika und China bereits bei ihm gemeldet haben. Wie seine Entscheidung letztlich ausfällt? "Alles ist möglich."