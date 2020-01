Nächster Gladbach-Youngster vor Wechsel nach Österreich

unknown

Julio Villalba wird Gladbach im Winter verlassen

Borussia Mönchengladbach steht kurz vor der Trennung von Julio Villalba. Laut Vereinsangaben bahnt sich ein Wechsel nach Österreich an.

Der 21-Jährige soll bis Saisonende auf Leihbasis abgegeben werden. Das bestätigte Gladbach am Sonntag. Den neuen Verein von Villalba nannten die Fohlen noch nicht.

Durch den Wechsel soll der Youngster wichtige Spielpraxis bekommen. Schließlich fristet er seit seinem Wechsel im Sommer 2017 vom paraguayischen Erstligisten Cerro Porteno an den Niederrhein ein Reservistendasein (nur ein Bundesligaspiel).

Laut "Voralberger Nachrichten" wird der Stürmer an den SCR Altach verliehen. "Wir sind in finalen Gesprächen. Wenn es so weit ist, werden wir es vermelden", zitiert das Blatt Borussia-Trainer Marco Rose.

Gladbach hatte zuvor bereits Abwehrtalent Andreas Poulsen für die Rückrunde an Austria Wien verliehen.