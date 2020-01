Hakimi nährt Hoffnungen auf Verbleib beim BVB

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Achraf Hakimi ist von Real Madrid an den BVB ausgeliehen

Achraf Hakimi zählt bei Borussia Dortmund in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern. Die Schwarz-Gelben würden den Leihspieler gerne dauerhaft von Real Madrid verpflichten, schienen bei diesem Vorhaben aber lange auf Granit beißen. Neue Äußerungen des Marokkaners machen nun jedoch Hoffnungen auf einen Verbleib beim BVB.

"Mein Herz ist geteilt zwischen Madrid und Dortmund", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den 21-Jährigen. "Was ich sagen kann ist, dass ich jetzt froh bin, bei Borussia Dortmund zu sein. Ich fühle mich sehr wohl."

"Letztlich muss ich für mich abwägen: Welche Vorteile sprechen für Dortmund, was erwartet mich in Madrid", so Hakimi weiter.

Eine gute Nachricht für den BVB, denn im Oktober 2019 schien der Außenverteidiger noch deutlich zu einer Rückkehr nach Madrid zu tendieren.

"Ich werde nicht lügen. Natürlich würde ich dort [bei Real; Anm.d.Red] gerne Erfolge feiern. Ich bin in Madrid aufgewachsen, es ist mein Zuhause und ich möchte mich dort weiterentwickeln, aber wenn nicht, werde ich versuchen, woanders etwas zu erreichen", sagte Hakimi damals der "AS".

BVB-Boss will Hakimi halten

Unlängst berichtete "Marca" allerdings. die Zukunft des Talents sei längst geklärt. Nach Ablauf seines zweijährigen Leihvertrages im Sommer 2020 kehre Hakimi demnach in die spanische Hauptstadt zurück.

Dort plant Trainer Zinédine Zidane angeblich fest auf der rechten Abwehrseite mit dem Youngster, der sich dort mit Dani Carvajal ein Duell um den Stammplatz liefern soll.

2018 konnte sich Hakimi im Star-Ensemble der Königlichen noch nicht durchsetzen. Rund eineinhalb Jahre später hat sich die Situation verändert - vor allem weil der 28-fache marokkanische Nationalspieler beim BVB voll einschlug.

In Dortmund stellte er besonders seine Flexibilität unter Beweis, Hakimi kann nicht nur auf beiden Außenbahnen verteidigen, sondern glänzte auch als Torjäger auf dem Flügel.

"Wir haben bereits mehrfach unser Interesse daran bekundet, ihn über den Sommer hinaus bei uns zu behalten", erklärte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt.

Der BVB besitzt zwar keine Kaufoption bei Hakimi, soll sich jedoch ein Matching Right gesichert haben. Entscheidet sich Real also dazu, den pfeilschnellen Außenspieler zu verkaufen, muss der BVB informiert werden und könnte etwaige Offerten anderer Klubs überbieten. Zuletzt kursierten Gerüchte, auch der FC Bayern habe Hakimi ins Visier genommen.