Rückreise aus Spanien wird für St. Pauli zum Geduldsspiel

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

St. Pauli wartet auf den Rückflug aus Spanien

Für den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist die Rückreise aus dem Trainingslager an der spanischen Mittelmeerküste zu einem Geduldsspiel geworden.

Weil der Flughafen in Alicante am Montag wegen eines Sturms geschlossen blieb, musste der Klub zunächst nach Valencia ausweichen. Dort wurde der Rückflug nach langer Wartezeit gestrichen. Das Team von Trainer Jos Luhukay musste daher die Nacht auf Dienstag in Spanien bleiben.

"Nun geht es in ein Hotel. Morgen starten wir dann einen neuen Anlauf, um zurück nach Hamburg zu kommen", twitterte der Klub am Abend. Wegen des Sturms hatte St. Pauli am Sonntag bereits das Training vom Rasen in den Kraftraum verlegt.

St. Pauli startet am Dienstag, 28. Januar, mit dem Auswärtsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in das neue Zweitliga-Jahr.