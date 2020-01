Medien: BVB mit Can einig - Juve fordert höhere Ablöse

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Emre Can denkt über einen Wechsel zum BVB nach

Laut übereinstimmenden Medienberichten bemüht sich der BVB in der laufenden Transferperiode um Nationalspieler Emre Can. Die Dortmunder haben bei Juventus Turin angeblich schon ein Angebot für den Mittelfeldspieler hinterlegt. Mehr noch: Zwischen dem Spieler und den Schwarz-Gelben soll bereits alles geklärt sein.

Während sich die Verantwortlichen des BVB auch weiterhin nicht zur Personalie Emre Can äußern und damit Raum für Spekulationen bieten, will die italienische Presse erfahren haben, was hinter den Kulissen passiert.

So schreibt das Portal "calciomercato", dass sich die Dortmunder mit Can bereits einig sind und dem Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag bieten. Das Problem: Die Klubs konnten sich bislang nicht auf eine Ablösesumme einigen. Es heißt, der BVB habe dem italienischen Rekordmeister 20 Millionen Euro geboten. Juve soll allerdings weiterhin auf eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro bestehen.

Auch die "Gazzetta dello Sport" schreibt von weit fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Juve und dem BVB. Schon Anfang nächster Woche könne der Mittelfeldspieler in Dortmund unterschreiben, berichtet die Sportzeitung. Für das Juve-Spiel gegen SSC Neapel am Sonntagabend steht der Ex-Münchner und -Leverkusener schon nicht mehr in Turins Kader. Offiziell fehlt Can aufgrund einer Erkrankung.

BVB eine von drei Can-Optionen

Bereits am Samstag berichtete "sport1", dass der BVB einer von drei Klubs ist, die für einen Can-Transfer infrage kommen. Laut des Senders gehören auch die beiden Premier-League-Klubs Manchester United und Tottenham Hotspur zu den Vereinen, die für den Nationalspieler eine ernsthafte Option darstellen.

Der defensive Mittelfeldspieler werde sich zwischen dem BVB, dem englischen Rekordmeister und den Londonern entscheiden, behauptete "sport1".

Beim BVB soll sich Trainer Lucien Favre zuletzt noch einmal für eine Verpflichtung des Nationalspielers stark gemacht haben. Vor allem dessen Vielseitigkeit überzeuge Schweizer, heißt es.

Zorc: "Muss sportlich und wirtschaftlich passen"

BVB Sportchef Michael Zorc gab sich auf die Gerüchte um den Mittelfeldspieler angesprochen zuletzt zurückhaltend und sagte lediglich, er kommentiere diese Meldungen "grundsätzlich" nicht.

"Wir gucken genau, welche Situationen sich ergeben können. Das muss aber sowohl sportlich als auch wirtschaftlich passen", deutete Zorc gleichwohl an, dass weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen sind.

csc