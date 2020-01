Wagner schließt Nübel-Comeback nicht aus

Christian Kaspar-Bartke, getty

David Wagner sah seine höchste Niederlage als Schalke-Trainer

Nach der bitterbösen 0:5-Klatsche am Samstagabend gegen den FC Bayern München hat sich Cheftrainer David Wagner zur Torhüterdiskussion beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 geäußert.

"Wir werden in der nächsten Woche darüber nachdenken", wurde der 48-Jährige von "Bild" zitiert. Bei der Auswärtspleite in München musste Stammtorhüter und Ex-Kapitän Alexander Nübel zum letzten von vier Malen rotgesperrt zuschauen.

Coach Wagner stellte eine Rückkehr zwischen die Pfosten für die nächste Bundesliga-Partie der Königsblauen am kommenden Freitag bei Hertha BSC (ab 20:30 Uhr) in Aussicht, obwohl Nübel auf Schalke extrem an Popularität eingebüßt hat.

Noch vor Ende des Winter-Transferfensters wurde der Wechsel des Gelsenkirchener Schlussmanns nach der Spielzeit 2019/2020 zum FC Bayern bekanntgegeben. Nübel drohen Ungemach und lautstarke Unmutsbekundungen der eigenen Anhängerschaft.

Wagner stellt klar: "Er war bei zwei Toren dabei"

Sein Vertreter Markus Schubert zeigte zuletzt ansprechende Leistungen, sodass er sich berechtigte Hoffnungen darauf machte, auch nach der Nübel-Rückkehr die Ligaspiele für den FC Schalke bestreiten zu können.

Ausgerechnet gegen die Bayern disqualifizierte sich der 21-Jährige aber weitestgehend selbst, da er bei gleich zwei Gegentoren in der Allianz Arena eine äußert schlechte Figur abgab: Beim frühen 0:1 durch Robert Lewandowski irrte der U21-Nationalkeeper zu forsch durch den eigenen Strafraum, beim 0:5 durch Serge Gnabry ließ er den Ball durch die Beine rollen.

"Schubi hat sehr gute Bälle gehalten. Aber er war natürlich auch bei zwei Toren dabei, da muss man nicht rumreden", meinte auch sein Cheftrainer David Wagner, der sich mit der Leistung seines Torwarts nicht zufrieden zeigte.

In fünf Saisonspielen für die Knappen hat Schubert immerhin zweimal zu Null gespielt.

myr