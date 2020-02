Klopp lobt den BVB für die Can-Verpflichtung

imago sportfotodienst

Ex-Trainer Jürgen Klopp schwärmte von BVB-Neuzugang Emre Can

Drei Jahre war Jürgen Klopp Trainer von Emre Can beim FC Liverpool. Der Nationalspieler läuft mittlerweile für Borussia Dortmund, den Ex-Klub von Klopp, auf. Für die Verpflichtung lobte der 52-Jährige den BVB nun in höchsten Tönen.

"Ich freue mich für den BVB und Emre Can", wird Klopp von der "Bild" zitiert: "Das ist eine Win-win-Situation. Emre ist bei einem Klub, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt."

Die Dortmunder haben laut Klopp einen "Top-Jungen" und "einen tollen, vielseitigen Fußballer mit einer überragenden Einstellung" verpflichtet. "Ich traue dem BVB in der Rückrunde mit Can und Haaland noch einiges zu", wagte Klopp einen Blick in die Zukunft.

Unter Klopp absolvierte Can bei den Reds 116 Spiele, in denen er 13 Treffer erzielte und elf weiterer Tore vorbereitete.

Am Deadline Day wechselte der 26-Jährige von Juventus Turin zum BVB. Auf sein Debüt im schwarzgelben Trikot muss Can allerdings noch warten. Womöglich kommt er im DFB-Pokal gegen Werder Bremen zum Einsatz.

lbe