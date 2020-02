Bericht: Coutinho will beim FC Bayern bleiben

Martin Hangen via www.imago-images.de

Zieht der FC Bayern die Kaufoption für Coutinho?

Bis zum Mai haben die Verantwortlichen des FC Bayern München noch Zeit, darüber zu entscheiden, ob sie die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro für den vom FC Barcelona ausgeliehenen Philippe Coutinho ziehen oder nicht. Der Brasilianer jedenfalls sieht seine Zukunft offenbar an der Säbener Straße.

FC Bayern will sich mit Entscheidung Zeit lassen

Salihamidzic mit vielsagendem Coutinho-Lob

Gewährt Barca einen Preisnachlass für Coutinho?

Coutinho will angeblich beim FC Bayern bleiben

Update 11.02.2020, 11:44 Uhr

Laut dem spanischen "Catalunya Ràdio" sieht Coutinho seine Zukunft beim FC Bayern. Demnach strebt der Basilianer ein langfristiges Engagement an der Säbener Straße an und will nicht nach Spanien zurückkehren.

Coutinho habe seinen Wunsch bereits dem FC Barcelona und dem FC Bayern mitgeteilt. Bleibt abzuwarten, ob die Münchner überhaupt an dem Spielgestalter festhalten wollen.

Update 10.02.2020, 09:49 Uhr

Nachdem der FC Liverpool in den vergangenen beiden Transferperioden insgesamt gerade einmal gut zehn Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat, steht im kommenden Sommer wohl wieder eine größere Offensive bevor. Auf dem Zettel der Reds stehen anscheinend auch zwei Bundesliga-Spieler, mit denen sich der FC Bayern beschäftigt.

Wie die englische Zeitung "Daily Express" berichtet, will Jürgen Klopp im Sommer unbedingt einen neuen Spielmacher verpflichten, um seine Mannschaft weiterzuentwickeln. Als Wunschspieler soll der ehemalige BVB-Coach intern Kai Havertz von Bayer Leverkusen benannt haben.

Für den Fall, dass sich ein Havertz-Transfer an die Anfield Road nicht realisieren lässt, haben sich die Verantwortlichen in Nordengland deshalb dem "Express" zufolge bereits eine Backup-Strategie entwickelt. Als Alternative zum Leverkusener käme dann anscheinend eine Rückholaktion von Philippe Coutinho infrage.

Update 08.02.2020, 16:22 Uhr

Éric Abidal, Sportdirektor des FC Barcelona, äußerte sich mittlerweile zum Stand der Verhandlungen. "Soviel wir wissen, sind die Bayern sehr zufrieden mit Philippe und er ist auch sehr glücklich dort", erklärte der Franzose im Interview mit "Mundo Deportivo".

Abidal, der seit rund eineinhalb Jahren bei den Katalanen im Amt ist, ergänzte: "Wir müssen unsere optimale Planung machen mit den Spielern, die da sind und denen, die verliehen sind. Dann werden wir weiter sehen."

Update 07.02.2020, 13:55 Uhr

"Es ist nicht ganz so einfach. Die Trainingsleistungen in diesem Jahr sind super. Klar, gegen Hoffenheim war nicht alles top, aber auch nicht alles schlecht", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz über Coutinho. Er sei "mit Sicherheit auch nicht zu 100 Prozent zufrieden".

Seine Aufgabe sei es daher, dem Brasilianer zu helfen. "Ich bin überzeugt, dass er wichtig wird für uns. Jeder hat mal ein Formtief und es ist nicht immer einfach, sie in eine homogene Mannschaft einzufinden."

Update 07.02.2020, 10:15 Uhr

Nachdem spanische Medien bereits Anfang November behaupteten, der FC Barcelona würde dem FC Bayern bei der Ablösesumme für Coutinho entgegenkommen, legt die "Mundo Deportivo" nun nach. Auch die Sportzeitung schreibt, dass die Münchner den Brasilianer für weniger als 120 Millionen Euro verpflichten können.

Die Barca-Verantwortlichen sind laut des Berichts davon überzeugt, dass weder der FC Bayern noch irgendein anderer Verein besagte 120 Millionen Euro für Coutinho bezahlen würde. Der Brasilianer sei diese Summe schlicht "nicht wert". Daher wären die Klubchefs schon sehr zufrieden, wenn ein Käufer zwischen 80 und 90 Millionen Euro für den 27-Jährigen zahlen würde.

Eine Offerte in dieser Größenordnung würde jeder beim FC Barcelona "mit geschlossenen Augen" annehmen, heißt es.

Update 03.02.2020, 09:16 Uhr

"Philippe versucht, seine Aktionen zu suchen und das Spiel an sich zu reißen. Das ist nicht einfach, aber er macht das ordentlich", urteilte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic im "kicker" nach dem 3:1-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05.

Coutinho selbst kam beim Sieg einmal mehr erst im Verlauf der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Nennenswerten Einfluss auf die Partie nahm der Offensivspieler nicht mehr. Eine Investition von 120 Millionen Euro rechtfertigte der Auftritt zumindest nicht.

Ein Umstand, der von Salihamidzics Worten befeuert wird. "Ordentlich" ist schlicht nicht ausreichend für das, was man sich von Coutinho erhoffen darf. "Klar erwartet man von ihm, dass er eben der Spieler ist, der …" - wie der Satz weitergeht, ließ Salihamidzic offen.

Update 31.01.2020, 07:29 Uhr

Nachdem der Radiosender "Catalunya Ràdio" berichtet hatte, dass der FC Barcelona den eigentlich noch bis zum Sommer an den FC Bayern München ausgeliehenen Philippe Coutinho noch im Januar zurückholen will, äußerte sich ein Sprecher der Katalanen zu dem Gerücht.

"Wie vereinbart bleibt der Spieler mindestens für den Rest der Saison in München. Alles andere ist erfunden", zitiert "goal.com" einen nicht näher benannten Sprecher des Klubs.

"Catalunya Ràdio" behauptete zuvor, dass dem deutschen Rekordmeister der Abbruch der Leihe mit einer Kompensationszahlung schmackhaft gemacht werden solle.

Die Bayern-Verantwortlichen hätten demnach zuvor bereits Signale nach Barcelona gesendet, dass sie die 120 Millionen Euro teure Kaufoption für Coutinho am Saisonende nicht ziehen werden. Barca plant allerdings sportlich nicht mit dem brasilianischen Spielmacher. Stattdessen wollen die Katalanen ihn sofort meistbietend verkaufen, um wiederum finanziellen Spielraum für eigene Transfers zu schaffen.

Update 24.01.2020, 17:40 Uhr

Manchester United arbeitet mit Hochdruck an einem Wintertransfer, für die Offensive soll möglichst ein kreativer Spieler kommen. Offenbar steht nun auch Philippe Coutinho vom FC Bayern München auf der Liste der Red Devils.

Wie die "Sun" aus England berichtet, könnte der Brasilianer die große Lücke im Kader von Manchester United künftig schließen. Eigentlich bastelt der Premier-League-Klub seit Wochen an der Verpflichtung von Sportings Bruno Fernandes, aufgrund der zu hohen Forderung der Portugiesen scheint eine Einigung aber nicht möglich zu sein.

Update 09.01.2020, 09:19 Uhr

Bleibt er oder geht er? Das ist die große Frage, die Philippe Coutinho umgibt. Ob die Leihgabe des FC Barcelona über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleibt, ist noch lange nicht entschieden. Nun melden angeblich auch der FC Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur Interesse am Brasilianer an.

Wie "Don Balon" berichtet, soll das Premier-League-Trio bereit sein, 100 Millionen Euro für den Brasilianer zu zahlen. Das wäre zwar weniger als das, was Barca im Sommer 2017 für den Mittelfeldspieler bezahlt hatte (145 Millionen), immerhin aber noch mehr als die 75 Millionen, die sich die Katalanen laut des Berichts im vergangenen Sommer erhofft hatten.

Update 21.12.2019, 12:33 Uhr

Muss sich der FC Bayer zwischen Kai Kavertz und Coutinho entscheiden? Diese Frage wirft zumindest die "Sport Bild" auf. Demnach sei ein Kauf von Leroy Sané fest eingeplant. Zwei weiterer Topspieler könne sich der Rekordmeister schlichtweg nicht leisten.

Für den umworbenen Youngster von Bayer Leverkusen würde ebenfalls eine neunstellige Summe fällig. Eine finanzielle Belastung in nur einem halben Jahr, die selbst der FCB nicht tragen könnte. Im Sommer müssen die Verantwortlichen also abwägen: Coutinho oder Havertz.

Update 12.12.2019, 10:49 Uhr

Statt dauerhaft als Spielmacher zu glänzen, kommt Philippe Coutinho beim FC Bayern München nur sporadisch zum Einsatz. Karl-Heinz Rummenigge äußert sich dementsprechend zurückhaltend zur Zukunft des Brasilianers.

"Wir haben bei Coutinho eine Klausel im Vertrag, die wir bis Ende Mai ziehen müssen. Die Zeit nehmen wir uns", verriet der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern nach der Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur bei "Sky".

Rummenigge weiter: "Ich halte ihn für einen großartigen Fußballer. Er muss sich an den deutschen Fußball gewöhnen und diese Geduld haben wir mit Neuzugängen."