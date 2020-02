RB Leipzig verschont Hannes Wolf nach Protz-Video

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

Hannes Wolf musste sein Video wieder löschen

RB Leipzigs Sommer-Neuzugang Hannes Wolf sorgte zuletzt mit einem zweifelhaften Video auf Instagram für Aufsehen. Der Verein nahm den Youngster daraufhin zur Seite, sah aber von einer Strafe ab.

"Wir haben darüber gesprochen und er hat eingesehen, dass es unglücklich war", erklärte RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche gegenüber "Bild". Hannes Wolf sei ein "feiner Kerl, der das nicht ganz so richtig eingeschätzt" habe. Nach der Unterredung nahm der 20-Jährige das Video wieder offline.

Wolf hatte einen Kurzfilm verbreitet, in dem er sich am Flughafen Wien mit einem Privatjet zur Schau stellte. Danach ging er durch den VIP-Bereich des Terminals ins 5-Sterne-Hotel Steigenberger Herrenhof. Anschließend zeigte er unter anderem eine Rolex-Uhr und teure Kleidung in die Kamera.

Für Markus Krösche ist das Thema mit der Aussprache dennoch beendet: "Es ist schade genug, dass er sich selbst in ein schlechtes Licht gerückt hat. Hannes ist extrem ehrgeizig und versucht, sich in jedem Training anzubieten." Hannes Wolf sei letztlich "ein junger Spieler. Und da macht man vielleicht auch mal Dinge, die nicht so optimal sind".

Hannes Wolf wartet noch aufs Startelf-Debüt für RB Leipzig

Für den talentierten Offensivspieler, der im Sommer für zwölf Millionen Euro von RB Salzburg zum Bundesligisten kam, läuft es in Leipzig bislang ohnehin alles andere als optimal.

Zunächst fiel er in der Sommerpause mit einem Beinbruch monatelang aus und konnte sein Debüt für die Sachsen erst im Dezember feiern. In der Winterpause sorgte er schließlich für Wirbel, als er öffentlich mit einem Abschied aus Leipzig kokettierte. Anschließend übte RB-Coach Julian Nagelsmann Kritik.

In der Rückrunde wurde der österreichische U21-Nationalspieler von Julian Nagelsmann noch nicht eingesetzt. Auf einen Startelf-Einsatz wartet Wolf daher noch immer.

