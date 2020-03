Deals á la Bellingham: BVB hat "keine Alternative"

Richard Sellers via www.imago-images.de

Wird der BVB auch künftig auf Talente bauen?

Am Mittwochmorgen befeuerten die Medien einen möglichen Wechsel von England-Youngster Jude Bellingham zu Borussia Dortmund. Nun äußerte sich Kommentatoren-Legende Marcel Reif zu einem möglichen Transfer des 16-Jährigen von Birmingham City zum BVB.

Für Reif liegt ein Wechsel absolut im Bereich des Möglichen, da sich der BVB auf der Insel einen sehr guten Ruf erarbeitet habe.

"Die machen das richtig gut in Dortmund", so Reif im Gespräch mit der "Bild". Der BVB sei "ein Käufer- und Verkäufer-Klub" und habe diesen Umstand auch verstanden. "Sie versuchen nicht, mit Bayern mitzuhalten."

Der Werdegang von Jadon Sancho sei für englische Youngster Werbung genug für ein Engagement in Dortmund. "In England hat man das ganz klar im Fokus. Und wenn das mit dem einen [Sancho] funktioniert hat, dann sagt man: 'Los, Bellingham, geh da ein, zwei Jahre hin und dann geht die Reise weiter.'"

Als Durchgangsstation für Top-Talente zu gelten, erleichtert den Borussen die langfristige Planung zwar nicht, für Reif hat Dortmund jedoch schlicht "keine Alternative".

BVB-Verbleib von Sancho weniger realistisch als der Weihnachtsmann

An einen Verbleib von Sancho über den Sommer hinaus glaubt der 70-Jährige daher nicht. "Wenn der über den Sommer noch in Dortmund bleibt, glaube ich auch an den Weihnachtsmann", witzelt Reif, der die Chancen auf eine weitere Saison des 19-Jährigen im schwarzgelben Trikot auf "unter 50 Prozent" einschätzt.

"Da ist Manchester United zu sehr in der Bredouille. Chelsea ist auch interessant, aber der Rote Teppich ist in Manchester so breit und so ausgerollt. Und der Scheck ist so hoch. Ich glaube, dem wird er sich nicht entziehen können", begründet Reif seine Vermutung.

Weiterhin äußerte sich Reif zur Degradierung von Alexander Nübel zur Nummer zwei des FC Schalke 04: "Ich glaube, es war sportlich nicht anders zu machen", meint Reif. Dass der Keeper im Sommer zum FC Bayern wechselt, sieht er zudem kritisch: "Ein Torhüter, der in dem Alter drei Jahre nicht spielt, hilft in drei Jahren wenig. Ich hoffe immer noch, dass Bayern Nübel verleiht."