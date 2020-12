Medien: Alaba-Transfer rückt "näher und näher"

GEPA pictures/ Harald Steiner via www.imago-images

Der Verbleib von David Alaba beim FC Bayern ist nicht sicher

Seit Monaten sorgt David Alabas möglicher Abschied vom FC Bayern für Wirbel. Die Tatsache, dass die Münchner das Angebot für den Innenverteidiger zurückgezogen haben, bringt neue Bisanz in den Poker. Die Konkurrenz bringt sich in Stellung.

Alaba-Transfer rückt "näher und näher"

Stimmung beim FC Bayern "vergiftet"

Keine neue Bayern-Offerte für Alaba

Alaba-Wechsel zu Real wird angeblich konkreter

Hainer zu Alaba: Angebot "als ungenügend zurückgewiesen"

Update 22.12.2020, 07:55 Uhr

Der Wechsel von David Alaba zu Real Madrid rückt "näher und näher", berichtet die spanische Sportzeitung "Marca". Die Königlichen hätten trotz der Konkurrenz aus Manchester, Paris, Liverpool und London die Nase im Poker um den Österreicher vorn, schreibt das Blatt.

Auf lange Sicht soll Alaba (28) in Madrid die Lücke füllen, die Sergio Ramos nach dem Ende seiner Laufbahn hinterlassen wird. Der spanische Nationalspieler (34) ist derzeit in seinem letzten Vertragsjahr. Der Klub will den Kontrakt zwar verlängern, geeinigt haben sich die Parteien aber noch nicht.

Da Alaba im Sommer ablösefrei zu haben ist, widerspreche der Transfer auch dem jüngst auferlegten Sparkurs der Madrilenen nicht, schreibt "Marca".

Schon im Sommer 2020 habe der spanische Rekordmeister über einen Kauf des Österreichers nachgedacht, da der Abwehrspieler zu diesem Zeitpunkt allerdings in sein letztes Vertragsjahr ging, machten die Königlichen einen Rückzieher.

Der Bayern-Star selbst, der jüngst in seiner Heimat zum siebten Mal als "Österreichs Fußballer des Jahres" ausgezeichnet wurde, will zu seiner persönlichen Situation aktuell nichts mehr sagen. Von der Nachrichtenagentur "APA" wurde er entsprechend zitiert: "Zu dem Thema habe ich schon viel gesagt und möchte dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Mein persönliches Gefühl hat sich nicht verändert. Ich bin froh, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich habe Vertrag bis Sommer und wir haben uns als Team hohe Ziele gesetzt, die ich erreichen will."

Update 16.12.2020, 07:31 Uhr

Nachdem sich der FC Bayern und David Alaba nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten, steht dem Innenverteidiger ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer bevor.

Der zähe Vertragspoker ist aber wohl nicht spurlos an den Beteiligten vorbei gegangen. Laut "Sport Bild" ist die Stimmung zwischen den Bayern-Verantwortlichen und der Alaba-Seite "vergiftet".

Nachdem der Österreicher das Vertragsangebot der Bayern ausgeschlagen hat, sei die "Akte Alaba" geschlossen, heißt es in dem Bericht. Ein Abschied ist also wohl beschlossene Sache.

Update 14.12.2020, 08:44 Uhr

Der Vertrag von David Alaba beim FC Bayern München endet nach der laufenden Saison. Anstatt zu verlängern, wird der Österreicher München wohl ablösefrei verlassen. An diesem Szenario gibt es inzwischen nur noch wenig Zweifel. Das legt auch ein Bericht des "kicker" nahe.

Demnach wird von Vereinsseite an ein neues Angebot "keinesfalls gedacht". Eine bereits existierende Offerte zog der FC Bayern Anfang November zurück. Zuvor soll man in mehrfachen Verhandlungsrunden keine Einigung erzielt haben.

Sorgen um seine Zukunft muss sich Alaba allerdings nicht machen. Top-Klubs, die an den Diensten des Verteidigers Interesse haben, dürften im Sommer Schlange stehen. Zuletzt galt vor allem ein Engagement bei den spanischen Brachenriesen Real Madrid oder FC Barcelona als wahrscheinlich.

Update 10.12.2020, 16:40 Uhr

Verlässt David Alaba den FC Bayern im Sommer ablösefrei in Richtung Real Madrid? Gut möglich, wenn man einem Bericht von "Bild" glaubt.

Das Boulevard-Blatt spekuliert, dass ein Transfer zu den Königlichen konkret wird, falls Gerüchte aus Spanien stimmen. Dort hatte der Radiosender "Onda Cero" am Freitag berichtet, dass Real-Ikone Sergio Ramos, dessen Vertrag im Juni 2021 ausläuft, den Klub nach mehr als anderthalb Jahrzehnten verlassen könnte.

Angeblich will der 34-jährige Verteidiger zum Karriere-Ende hin noch ein Abenteuer in England wagen, falls sich ein passender Premier-League-Klub für ihn findet.

In diesem Fall wäre Ramos, einer der Top-Verdiener in Madrid, runter von der Gehaltsliste und Platz für Alaba, für den Real (neben dem FC Barcelona) eines der Wunschziele sein soll.

Update 10.12.2020, 09:34 Uhr

Noch immer ist ein Durchbruch geschweige denn eine Entscheidung in der Causa David Alaba beim FC Bayern nicht in Sicht. Jüngst bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer im Gespräch mit "Sport1", dass es "keinen anderen Status" gibt hinsichtlich den Vertragsgesprächen mit dem Abwehrspieler der Münchner.

"Wir haben dem Management von David Alaba ein sehr gutes Angebot gemacht, denn er ist in unseren Augen ein sehr guter Spieler. Das wurde als ungenügend zurückgewiesen. Daraufhin haben wir unser Angebot vom Tisch genommen. Das ist der Stand der Dinge", so Bayerns Präsident Hainer zum Status quo. Ob und wann es noch einmal eine neue Verhandlungsrunde oder ein mögliches Entgegenkommen der Spielerseite gegen wird, vermochte der 66-Jährige nicht zu sagen.

Update 10.12.2020, 11:40 Uhr

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat sich zu anhaltende Spekulationen rund um David Alaba und einen Wechsel ins europäische Ausland geäußert.

"Jede Mannschaft denkt zu Recht daran, sich zu verstärken", so Rummenigge im Interview mit der italienischen "Tuttosport". Neben Vereinen aus England, Spanien und Frankreich zählt längst auch Italiens Serienmeister Juventus zum Kandidatenkreis eines ablösefreien Wechsels Alabas im kommenden Sommer.

"In dieser Situation ist es normal, dass die europäischen Top-Klubs an Alaba denken. Jetzt liegt es an ihm, eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen: Vielleicht wechselt er das Team. Oder aber er denkt darüber nach, bei den Bayern zu bleiben. Wir werden sehen", so der 65-Jährige.

Damit widersprach Rummenigge zugleich einem Bericht von "Sport Bild", nach dem für David Alaba die Tür beim FC Bayern mittlerweile geschlossen sei.

Update 09.12.2020, 07:14 Uhr

Bayern-Trainer Hansi Flick fand zuletzt stets lobende Worte für David Alaba, wenn er auf eine weiterhin mögliche Vertragsverlängerung des Abwehrspielers angesprochen wurde.

Zeit ist theoretisch noch genügend da, um die Verhandlungen mit dem Österreicher und seinem Berater Pini Zahavi wieder aufzunehmen. "Sport Bild" zufolge bleibt die Tür jedoch verschlossen.

Demnach hat der FC Bayern die Bemühungen um Alaba eingestellt und fährt weiterhin den Kurs, der Anfang November öffentlich verkündet wurde. Das letzte Vertragsangebot für den 28-Jährigen liege somit nicht mehr auf dem Tisch.

Ab dem 1. Januar können Alaba und Zahavi ihre Gespräche mit interessierten Klubs offen führen, ohne dass die Münchner in Kenntnis gesetzt werden müssen. Durch Kontakte des Spielerberaters zu Joan Laporta, Kandidat für das Amt als Klub-Präsident beim FC Barcelona, ist "Sport Bild" zufolge nun auch ein Wechsel zu den Katalanen möglich.

Dafür könnte ein Transfer zu LaLiga-Rivale Real Madrid, der seit Längerem mit Alaba in Verbindung gebracht wurde, ins Wasser fallen. Laut dem Sportblatt soll Trainer Zinédine Zidane bezweifeln, dass Alaba in der aktuellen Situation finanzierbar ist.

David Alabas Wunschziel soll dem Bericht zufolge derzeit aber ohnehin nicht in Spanien liegen. Demnach liebäugelt er mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Als Alternative habe Berater Zahavi den FC Chelsea ins Auge gefasst.

Update 07.12.2020, 11:44 Uhr

Zwischen dem FC Bayern und David Alaba liegen die Verhandlungen derzeit auf Eis. Aufgrund dessen schaut sich der Verteidiger nach Alternativen um. Juventus Turin gilt als möglicher Abnehmer.

Allerdings müssten die Italiener für den 28-Jährigen tief in die Tasche greifen, denn laut "calciomercato" fordert Alaba ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro.

Berater Pini Zahavi verhandelt neben Juventus angeblich mit weiteren europäischen Spitzenklubs. Die "Bianconeri" sollen sich aber in einer guten Position befinden, heißt es.

Update 01.12.2020, 08:20 Uhr

Nachdem die spanische "AS" am Montag noch einmal untermauerte, der FC Chelsea befinde sich im Poker um David Alaba in der Pole Position und Gespräche seien anberaumt, klingen neuste Berichte plötzlich ganz anders.

"Sky" verkündet am Dienstag mit Verweis auf das "Chelsea-Lager", dass Alaba kein Transferziel der Londoner sei. Die Blues sehen demnach keinen Bedarf in der Defensive. "Stand jetzt ist Alaba zu 95 Prozent im nächsten Sommer kein Spieler des FC Chelsea", legt sich "Sky"-Reporter Max Bielefeld fest.

Da es weiterhin danach aussieht, dass sich Alaba und der FC Bayern nicht auf eine Verlängerung des im Sommer 2020 auslaufenden Vertrags des Abwehrspielers einigen können, wäre der Österreicher nach der Saison ablösefrei. Ab dem 1. Januar darf er offiziell mit anderen Klubs verhandeln.

Update 27.11.2020, 12:20 Uhr

Verlässt David Alaba den FC Bayern bereits im Winter? Eine heiße Spur führt offenbar nach England - und nicht nach Spanien, wie zuletzt angenommen.

Nach Informationen von "Sport Bild"-Reporter Christian Falk plant Alaba-Berater Pini Zahavi bereits Gespräche mit dem FC Chelsea, jenem Klub, bei dem vor Saisonbeginn schon Timo Werner (ehemals RB Leipzig) und Kai Havertz (zuvor Bayer Leverkusen) angeheuert haben.

Angedacht ist demnach ein Wechsel in der kommenden Transferperiode im Januar. Zahavi, selbst wohnhaft in London, pflegt gute Kontakte zu den Blues. Laut Falk kann sich auch Alaba einen Wechsel in die englische Hauptstadt vorstellen.

Update 22.11.2020, 11:41 Uhr

Noch immer ist unklar, wie die Zukunft von David Alaba aussieht. Verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern doch noch oder verlässt er die Münchner ablösefrei?

Trainer Hansi Flick äußerte sich nun abermals zur Personalie. "David ist ein ganz feiner Mensch und genialer Fußballspieler. Er ist sehr beliebt in der Mannschaft und hält sie zusammen", schwärmte der Coach in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" von Alaba.

Der 55-Jährige nahm den Österreicher allerdings auch in die Pflicht: "David sollte Verantwortung übernehmen und selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist."

Update 20.11.2020, 20:19 Uhr

Real Madrid kristallisiert sich langsam aber sicher als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung von David Alaba heraus, sollte es wirklich zur Trennung vom FC Bayern kommen. Die Königlichen wollen im Werben um den Österreicher allerdings offenbar behutsam vorgehen, um das hervorragende Verhältnis zum deutschen Rekordmeister nicht zu gefährden.

Laut "Marca" wird Real erst nach dem 1. Januar 2021 erste ernsthafte Bemühungen um Alaba starten. Dann geht der 28-Jährige in sein letztes Vertrags-Halbjahr in München und darf den FIFA-Statuten zufolge auch offiziell mit anderen Klubs sprechen. Die Entscheidung über Alabas Zukunft könnte sich also noch etwas hinziehen.

Update 19.11.2020, 16:12 Uhr

David Alaba will zu Real Madrid, vermeldet die spanische "Marca". Und auch die Königlichen sollen weiterhin großes Interesse am Österreicher haben, so das Sportblatt aus der Hauptstadt. Dass es zwangsläufig zu einer Einigung kommt, sei jedoch nicht unbedingt zu erwarten.

So erwartet die "Marca", dass David Alaba und sein Berater Pini Zahavi in den ab dem 1. Januar gemäß der FIFA-Regularien möglichen Vertragsgesprächen ein beachtliches Gehalt fordern werden. Die Madrilenen würden jedoch nicht jede Gehaltsvorstellung einfach so mitgehen, mehr als Kapitän Sergio Ramos werde ohnehin niemand im Kader verdienen.

Die Zukunft des spanischen Nationalspielers ist bei Real Madrid ebenfalls weiter offen, da auch sein Arbeitspapier im Sommer ausläuft. Dem Bericht zufolge hängt eine Alaba-Verpflichtung jedoch nicht von der Personalie Ramos ab. Geht es nach den Klubbossen, sollen beide Verteidiger in der Saison 2021/22 das Trikot von Real Madrid tragen.

Update 19.11.2020, 07:18 Uhr

Der ungeklärten Vertragssituation von David Alaba blickt man beim FC Bayern laut "kicker" "einigermaßen entspannt" entgegen. Die ganze Aufregung rund um das auslaufende Arbeitspapier des Innenverteidigers sei dank der Länderspielpause "abgekühlt".

Die Gelassenheit der Münchner Bosse lässt sich dem Bericht zufolge auf die klammen Kassen der internationalen Topklubs zurückführen.

Real Madrid zum Beispiel sei nicht in der Lage, das angeblich von Alaba geforderte Gehalt von 20 Millionen Euro und das Vermittlungshonorar in selbiger Höhe zu zahlen.

Zwar habe Trainer Zinédine Zidane regelmäßig direkten Kontakt zu Alaba, doch die Königlichen gehen laut dem Bericht davon aus, dass es den Bayern-Star eher zu Paris Saint-Germain ziehen wird. Auch der FC Chelsea wird als möglicher neuer Arbeitgeber für Alaba gehandelt.

Update 18.11.2020, 07:45 Uhr

Im Interview mit der "Sport Bild" hat sich nun auch Bayern-Keeper Manuel Neuer zum zähen Poker um David Alaba geäußert.

"Ich kann dazu nur sagen, dass ich sehr gerne mit David spiele. Er ist unglaublich wichtig im defensiven Verbund und kommuniziert auch extrem viel auf dem Platz. Er hat immer geliefert, war bei den K.o.-Spielen in Lissabon entscheidend", betonte der 34-Jährige.

Die Beziehung zwischen Alaba und dem FCB sieht er als ein Geben und Nehmen. "David hat dem FC Bayern immer viel gegeben, aber natürlich auch viel vom Verein bekommen", so Neuer.

Update 16.11.2020, 15:38 Uhr

Dass sich der FC Bayern und Leistungsträger David Alaba noch auf eine gemeinsame Zukunft einigen können, erscheint inzwischen wenig wahrscheinlich. Trotz einiger Bemühungen konnte man sich nicht auf eine Verlängerung des im Sommer 2021 endenden Arbeitspapieres verständigen. Ein Umstand, der bei beiden Seiten Spuren hinterlassen zu haben scheint.

Sicher ist aber wohl, dass der Österreicher auch bei einem Abschied aus München weiterhin für einen absoluten Top-Klub spielen wird. Eventuell könnte er sogar auf einen alten Bekannten treffen, der seine Fähigkeiten kennt und schätzt.

Pep Guardiola, der Alaba von 2013 bis 2016 beim FC Bayern trainierte, ehe er das Amt des Übungsleiters bei Manchester City übernahm, soll die Entwicklungen um den 28-Jährigen ganz genau verfolgen und mit dem Gedanken spielen, Alaba im Januar nach England zu locken. Das berichtet "Don Balon".

Demnach hoffen die Citizens, dass der FC Bayern angesichts des drohenden ablösefreien Abgangs nach der Saison schon bei einer Offerte über 20 Millionen Euro schwach werden könnte. Der Marktwert des Abwehrspielers liegt zwar um einiges höher, mit den 20 Millionen Euro würde Bayern aber schon einmal eine satte Summe auf dem Konto wissen, die bei der Suche eines Nachfolgers deutlich mehr Optionen verspricht.

Alaba könnte in diesem Fall die zuletzt wacklige Manchester-Defensive stabilisieren und hochkarätige Mitbewerber im Poker um den Top-Star angesichts der Ablöse abgeschreckt werden. "Don Balon" bezeichnet einen Transfer Alabas zu Manchester City sogar als "sehr reale Option".

Vor allem Real Madrid und der FC Barcelona wurden zuletzt ebenfalls immer wieder als mögliche neue Klubs Alabas genannt, beide Vereine sind finanziell derzeit aber nicht besonders rosig aufgestellt.

Update 15.11.2020, 22:03 Uhr

David Alaba wird den FC Bayern, so der derzeitige Stand, nach der Saison 2020/21 ablösefrei verlassen können. Ab dem 1. Januar dürfen der österreichische Verteidiger und seine Entourage offiziell mit etwaigen Interessenten einen neuen Vertrag aushandeln. Alaba-Berater Pini Zahavi soll allerdings schon reihenweise Möglichkeiten ausloten.

Zahavi spreche mit allen "großen Namen" in den Top-5-Ligen, berichtet das italienische Portal "calciomercato.com". Serie-A-Serienmeister Juventus Turin soll bei den Gesprächen eine "prominente Position" inne haben. Coach Andrea Pirlo würde es demnach lieben, den 28-Jährigen in seinen Reihen zu begrüßen.

Alaba werde in Turin als perfekte Verstärkung für das Team gesehen, ergänzt "Tuttosport". Er entspreche exakt dem Profil, das in der Abwehr gesucht sei.

Hintergrund: Die Bianconeri schauen sich für die Zukunft bereits nach einem Nachfolger für Giorgio Chiellini um. Mit 36 Jahren auf dem Buckel wird der Routinier nicht mehr ewig zur Verfügung stehen.

Update 13.11.2020, 08:50 Uhr

Dass es doch noch zu einer Verlängerung von David Alaba beim FC Bayern über den Sommer 2021 hinaus kommt, scheint ausgeschlossen. Zumal sich der Österreicher unlängst "enttäuscht und verletzt" über den Ablauf der Verhandlungen zeigte. Glaubt man Berichten aus Spanien, schaut sich Alaba zudem bereits nach neuen Optionen um.

Vertreter des 28-Jährigen sollen bereits drei Gespräche mit Joan Laporta geführt haben. Das berichtet "Diariogol". Der Anwalt war von 2003 bis 2010 Präsident des FC Barcelona, im März 2021 will er erneut für das Amt kandidieren. Bei den Treffen soll Laporta klargemacht haben, dass man großen Wert auf die Dienste Alabas lege und ihm ein fürstliches Gehalt gewähren würde.

Sollte Laportas Kandidatur erfolgreich sein, will er den dringend benötigten Umbruch bei den Katalanen vorantreiben. Einige Superstars mit enormen Gehältern sollen den Verein in diesem Zuge verlassen und Platz für neue Gesichter schaffen. Alaba könnte eine Art Antrittsgeschenk von Laporta für die Barca-Fans werden.

Update 11.11.2020, 16:08 Uhr

Der Vater von David Alaba sieht seinen Sohn in der Vertragsdebatte beim FC Bayern München gekränkt.

Der Verteidiger des deutschen Fußball-Rekordmeisters sei "so enttäuscht und verletzt, weil so viele falsche Dinge in der Öffentlichkeit transportiert werden", meinte George Alaba zur österreichischen Nachrichtenagentur "APA" bei einer Veranstaltung in Wien.

Zur Zukunft des 28-Jährigen äußerte sich Alaba senior, der seinen Sohn auch mit berät, nicht konkret. "Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird", sagte er weiter und beteuerte: "Er ist mental stark und kann mit der Sache entspannt umgehen."

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte Anfang November erklärt, dass es für den österreichischen Nationalspieler nach einem monatelangen Poker mit ihm und dessen Berater "kein Angebot mehr" geben werde. Alaba, dessen Vertrag im Sommer 2021 ausläuft, zeigte sich von dieser Nachricht überrascht, aber auch enttäuscht und verletzt, dass er das von den Vereinsverantwortlichen nicht persönlich erfahren habe.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte später, dass er mit einem Weggang des Verteidigers rechne. "Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir zusammenfinden sollen", sagte Salihamidzic. Nach Einschätzung von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sei für eine mögliche Einigung die Tür jedoch "noch einen Spalt auf".

Update 11.11.2020, 12:21 Uhr

Dass der FC Liverpool zu den aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um den im Sommer ablösefreien David Alaba zählt, ist bekannt. Laut der österreichischen "Kronen Zeitung" würden die Reds allerdings gerne schon im Frühjahr zuschlagen.

Demnach sei der englische Meister bereit, stolze 65 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, um Alaba im Januar an die Anfield Road zu holen. Viel Geld bei einem Restvertrag von sechs Monaten ...

Update 11.11.2020, 07:36 Uhr

Noch immer ist die Zukunft von Bayern-Star David Alaba nach dieser Saison nicht geklärt. Klar ist, dass Cheftrainer Hansi Flick seinen Stammspieler so lange wie möglich bei den Münchnern halten will. Auf seinen Wunsch hin wurde vereinsintern mittlerweile ausgeschlossen, dass der 28-Jährige noch in der bevorstehenden Winter-Transferperiode verkauft werden könnte. Das vermeldete die "Sport Bild".

Ein Verkauf im Januar wäre die letzte Möglichkeit für den FC Bayern, zumindest noch eine Ablösesumme für den Österreicher zu generieren. Dazu wird es laut dem Medienbericht aber auf keinen Fall kommen.

Im Zweifel soll Alaba lieber im kommenden Sommer ablösefrei gehen, bis dahin aber voll mithelfen, die sportlichen Ziele des Rekordmeisters in der aktuellen Saison zu erreichen.

Update 10.11.2020, 09:24 Uhr

Am Montag berichtete das Portal "90Min", dass David Alaba, der den FC Bayern im Sommer 2021 ablösefrei verlassen könnte, mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugelt. Demnach zeigen vor allem Manchester City und der FC Liverpool Interesse. Vor allem ein Wechsel an die Anfield Road könnte passen. Das glaubt der langjährige Reds-Profi Danny Murphy.

"In Bezug auf seine Fähigkeiten passt er absolut. Er ist ein super Spieler", schwärmte Murphy gegenüber "Stadium Astro". Der ehemalige Mittelfeldspieler rät Coach Jürgen Klopp sogar dazu, bereits im Winter die Fühler nach Alaba auszustrecken. Zumal viele Klubs den Österreicher gerne in ihre Reihen locken würden.

"Ich denke, er würde sicherlich Qualität und Stärke in die Tiefe bringen, aber es wird eine Menge Interessenten und eine Menge Abnehmer für Alaba geben", so Murphy.

Update 09.11.2020, 15:24 Uhr

Kehrtwende bei David Alaba? Nachdem sich der Österreicher bisher auf Spanien als Wunschziel festgelegt haben soll, behauptet das Portal "90Min" nun, dass sich der Abwehrspieler mittlerweile auch mit dem Gedanken an einen Wechsel nach England angefreundet hat. Alaba sei offen für einen Transfer in die Premier League, heißt es.

Eine namentlich nicht genannte Quelle zitiert das Portal mit den Worten: "Liverpool und Man City haben deutlich gemacht, dass sie interessiert sind, sollte er offen für einen Wechsel nach England sein."

Obwohl sich die Tür nach England angeblich geöffnet hat, soll Real Madrid weiterhin der Favorit auf eine Verpflichtung des Noch-Münchners sein - sofern er sich mit dem FC Bayern nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen kann.

Update 09.11.2020, 08:44 Uhr

Seit Wochen vergeht kein Tag mehr ohne neue Wasserstandsmeldungen in der Causa David Alaba und seine gescheiterte Vertragsverlängerung beim FC Bayern München.

Nachdem die Klubbosse des deutschen Rekordmeisters das Vertragsangebot nach monatelangen Verhandlungen ergebnislos zurückgezogen hatten, ist nun der 28-Jährige am Zug, will er doch noch über den Sommer 2021 hinaus bei den Münchnern verbleiben.

Dass es noch zu einer Kehrtwende kommt und sich die beiden Parteien auf ein neues Arbeitspapier einigen können, hofft auch FC-Bayern-Legende Mehmet Scholl. Der achtmalige Deutsche Meister und Champions-League-Gewinner von 2001 meinte in seiner eigenen Web-Show bei "Bild": "Ich hoffe sehr, dass David verlängert, weil er gehört hierher! Das ist sein Verein, hier wohnt seine Familie. Es macht doch gar keinen Sinn, woanders hinzugehen."

Wie es bei "Bild" weiter heißt, würden die Vereinsbosse um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Gesprächsfaden erneut aufnehmen, sollte Alaba dem vor einer Woche zurückgezogenen Vertragsangebot nachträglich doch noch zustimmen. Bisher ist das aber noch nicht passiert.

David Alaba war einer der Matchwinner im zurückliegenden Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund (3:2). Er erzielte per Freistoß den wichtigen 1:1-Ausgleich kurz vor der Halbzeit für seine Farben.

Update 08.11.2020, 15:42 Uhr

Der ehemalige BVB-Torwart Roman Weidenfeller geht davon aus, dass David Alaba letzten Endes zurückrudern und einen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben wird - ähnlich wie Robert Lewandowski, dessen Berater einst hatte verlauten lassen, er werde nicht mehr verlängern. "Und der musste wieder zurückrudern und das wird hier bei diesem Fall genauso enden", meinte Weidenfeller bei "Sky".

"Denn letzten Endes: Wo will der David denn hin? Welche Möglichkeiten hat er denn? Barcelona: wirtschaftlich total angeschlagen. Real: immer noch gut besetzt aber wirtschaftlich auch nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren war", zählte der 40-Jährige auf.

Ein Wechsel zu Juventus sei kein sportlicher Sprung nach vorne und in England komme wenn überhaupt nur Liverpool in Frage. Denn Manchester United habe ebenfalls nicht das nötige Geld, um David Alaba unter Vertrag nehmen zu können, das habe der Transfer-Poker um Jadon Sancho gezeigt. Die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro hatte ManUnited nicht zahlen können.

Update 08.11.2020, 09:33 Uhr

Trainer Hansi Flick hat seinen Wunsch auf einen Verbleib von David Alaba beim FC Bayern bekräftigt. "Er ist hier ausgebildet worden, ist lange hier und ein absoluter Leistungsträger. Von daher wäre es eine gute Sache, wenn er weiter für Bayern München spielen würde", sagte der Coach des Tabellenführers am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF.

Er hoffe auf ein positives Signal des 28 Jahre alten Abwehrspielers: "Er sitzt jetzt allein auf dem Fahrersitz. Er muss entscheiden, wie er seine Zukunft sieht." Ausgerechnet Alaba hatte beim 3:2-Sieg des FC Bayern beim Spitzenspiel gegen den BVB mit seinem Freistoß die Münchner nach dem 0:1 durch Marco Reus kurz vor der Pause zurück in die Erfolgsspur geführt.

Update 07.11.2020, 20:03 Uhr

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schließt einen Verbleib von David Alaba beim FC Bayern trotz der jüngsten Verstimmungen nicht aus.

"Wenn David beim FC Bayern bleiben möchte, muss man einfach reden. Die Tür ist einen Spalt auf", sagte Rummenigge am Samstag vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund bei "Sky".

Der Triple-Sieger hatte am vergangenen Wochenende ein erneutes Angebot an seinen langjährigen Verteidiger zurückgezogen, die Fronten schienen verhärtet. Nun regte Rummenigge aber an zu "schauen, dass man einen gesichtsschonenden Weg für beide Parteien findet". Man solle mit dem Thema "unaufgeregt" umgehen, sagte er weiter und betonte: "Er ist zwölf Jahre beim FC Bayern, ein verdienter Spieler."

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte zuletzt einen Abschied von Alaba im Sommer als unausweichlich dargestellt. "Es heißt ja: Sag niemals nie. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir noch zusammenfinden sollen", sagte Salihamidzic vergangene Woche. Alaba könnte im Sommer ablösefrei wechseln.

Update 06.11.2020, 07:31 Uhr

Reichlich Wirbel gibt es dieser Tage an der Säbener Straße. Vorstandsmitglied Oliver Kahn hielt sich allerdings zuletzt bedeckt.

Im Gegensatz zu Sportvorstand Hasan Salihamidzic ("Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir zusammenfinden sollen") und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ("David muss nun für sich eine Entscheidung treffen") äußerte sich Kahn noch nicht zu den neuesten Entwicklungen.

Wie die "Bild" berichtet, ist das ein strategischer Schritt des FC Bayern. Der Rekordmeister habe sich demnach dazu entschieden, dass sich nur Salihamidzic, Rummenigge und Präsident Herbert Hainer öffentlich äußern.

Trotzdem weiß Kahn, der ab 2022 Rummenigges Posten übernimmt, schon jetzt über alle Entscheidungen der Führungsriege Bescheid und trägt diese mit.

Letztmals im September hatte der 51-Jährige erklärt, die Alaba-Verlängerung "nicht um jeden Preis" erzwingen zu wollen.

Update 05.11.2020, 07:45 Uhr

Laut eigener Aussage hat David Alaba erst aus den Medien erfahren, dass der FC Bayern das Angebot an ihn zurückziehen wird. Entsprechend enttäuscht äußerte sich der Abwehrspieler über das Vorgehen des Rekordmeisters.

Der "kicker" berichtet allerdings, dass die Aussagen Alabas nicht den Tatsachen entsprechen. Demnach war der Österreicher sehr wohl darüber informiert, dass Präsident Herbert Hainer die Entscheidung des Rekordmeisters im TV bekanntgeben wird.

Bereits am Sonntag nach dem Training, also einige Stunden vor Ausstrahlung des TV-Interviews, sei Hasan Salihamdzic auf den Österreicher zugegangen und habe ihn von der Entscheidung und der geplanten Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt, heißt es. Zuvor hatte die Alaba-Seite die Deadline für das finale Angebot verstreichen lassen.

Umso überraschter soll die Führungsetage gewesen sein, als Alaba selbst später erklärte, er habe von der Rücknahme des Angebots erst "aus den Nachrichten" erfahren. Die Bayern-Bosse "trauten ihren Ohren nicht", schreibt das Fachmagazin.

Auch das mögliche Tauschgeschäft mit Manchester City, das Alaba vehement beklagte ("Ein Schlag ins Gesicht"), ist laut "kicker" nicht auf Initiative des FC Bayern hin diskutiert worden. Stattdessen soll der Vorschlag von den Engländern ausgegangen sein. Zwar soll Salihamidzic kurz mit Berater Zahavi drüber gesprochen haben, konkret wurde es aber nie.

Verwundert reagierten die Bosse laut "kicker" auch auf die Aussagen des Abwehrspielers, er sei enttäuscht darüber, dass der Klub die öffentlich spekulierten Gehaltsforderungen nie dementiert habe. Der Haken: Die Zahlen waren offenbar sogar noch höher als spekuliert, hätten Alaba demnach noch schlechter aussehen lassen. Bis zu 20 Millionen Euro soll der Österreicher vom Rekordmeister gefordert haben. Diverse Medien berichteten bisher lediglich von einer Summe in Höhe von 17 Millionen Euro.

Update 04.11.2020, 21:03 Uhr

Finden David Alaba und der FC Bayern nach den Entwicklungen in den letzten Tagen noch zusammen? Glaubt man TV-Experte Dietmar Hamann, ist das nicht Fall.

"Wenn der Präsident Herbert Hainer einen Tag vor dem Champions-League-Spiel und fünf Tage vor dem Clásico gegen Dortmund dieses Interview gibt, und sagt, dass die Tür zu ist und dass das Angebot nicht mehr steht, dann weiß man, wie verhärtet beide Fronten sind", sagte Hamann bei "Sky".

Dass es überhaupt so weit kam, macht der ehemalige Nationalspieler am Agenten des Verteidigers fest. "Wenn du dir einen Berater wie Pini Zahavi holst, der mit dem Verein überhaupt kein Verhältnis hat und der den letzten Euro aus dem Verein rausquetschen möchte, dann birgt das immer die Gefahr, dass das passiert, was jetzt passiert ist. Ich glaube, dass er schlecht beraten ist", erklärte Hamann und fügte an: "Vielleicht müsste er sich mal freischwimmen."

Dass Alaba seine Lohnforderungen an anderer Stelle erfüllt bekommt, bezweifelt der TV-Experte. "Ich glaube nicht, dass er weg will. Wenn er sich nicht von seinem Berater trennt, dann wird er nächstes Jahr glaub ich nicht mehr in München spielen."

Update 04.11.2020, 14:24 Uhr

Der ehemalige Nationalspieler Bernd Schuster hat dem spanischen Rekordmeister Real Madrid zu einer Verpflichtung von David Alaba von Bayern München geraten. "Alaba ist ein Juwel, ich würde ihn mit geschlossenen Augen verpflichten", sagte der gebürtige Augsburger in seiner Eigenschaft als Experte des spanischen Radiosenders "Onda Cero". Schuster hat nach wie vor gute Verbindungen zu Real, wo er als Spieler (1988 bis 1990) und als Trainer (2007 bis 2008) dreimal die Meisterschaft gewann.

Real hat in Sergio Ramos und Raphael Varane derzeit nur zwei zuverlässige Innenverteidiger. Eder Milito und Nacho Fernández konnten dort bislang nicht überzeugen. Hinten links, wo Alaba die meiste Zeit seiner bisherigen Profi-Karriere gespielt hat, stellt Trainer Zinédine Zidane im Wechsel den Franzosen Ferland Mendy oder Routinier Marcelo auf.

Update 04.11.2020, 10:54 Uhr

Real Madrid soll einer der beiden Wunschklubs von David Alaba sein, sollte es im Sommer tatsächlich zu einer Trennung vom FC Bayern kommen.

Die spanische "AS" berichtet, dass die Spur schon in der Vergangenheit immer mal wieder nach Madrid führte. So sollen die Berater des Österreichers den Abwehrspieler bereits ein paar Mal bei den Königlichen angeboten haben. Konkret wurden die Gespräche jedoch nie - weil der FC Bayern stets sein Veto einlegte.

Das könnte sich jetzt ändern, zumal Alaba im Sommer 2021 ablösefrei zu haben wäre. Die Königlichen sind laut Informationen der Zeitung einer der Favoriten im Poker um den Abwehrspieler.

Mitbewerber soll der FC Barcelona sein, der in diesen Tagen allerdings in einer finanziellen Klemme steckt und sich wohl erst von Spielern trennen müsste, um das Gesamtpaket Alaba zu stemmen.

Update 04.11.2020, 06:32 Uhr

Karl-Heinz Rummenigge sieht nach den gescheiterten Vertragsverhandlungen des FC Bayern mit Abwehrspieler David Alaba den Österreicher am Zug.

"David Alaba muss nun für sich eine Entscheidung treffen", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters in einem Interview der "Sport Bild" nach den geplatzten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung auf die Frage, ob die Türe noch nicht komplett zu sei. Verein und Spieler konnten sich in den vergangenen Monaten nicht auf einen neuen Kontrakt einigen. Der 28-jährige Alaba könnte den Klub im Sommer 2021 ablösefrei verlassen.

Am Sonntag hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer gesagt, das von Alabas Beratern zuvor abgelehnte Angebot des Klubs sei nicht länger gültig. Rummenigge rechtfertigte den Schritt des Vereins in dem Interview. "Wir drehen uns seit Monaten im Kreis. Und irgendwann müssen wir die Planung für die neue Saison angehen, müssen wir wissen: Wird David beim FC Bayern bleiben oder nicht?", sagte er.

Man befinde sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, bemerkte Rummenigge, der aber noch keinen Schlussstrich zog: "Ich glaube, wir ticken hier alle im Verein gleich: Wir möchten alle, dass David bleibt. Er ist ein wunderbarer Mensch und ein Top-Spieler."

Update 03.11.2020, 22:06 Uhr

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München geht von einem Weggang des österreichischen Nationalspielers David Alaba aus.

"Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir zusammenfinden sollen", sagte Salihamidzic vor der Champions-League-Partie bei Red Bull Salzburg im Pay-TV-Sender "Sky" und betonte: "Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, dass uns David verlassen wird." Alaba habe ein verbessertes Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt, weshalb der Verein nach dem Ablauf einer Frist den 28-Jährigen und dessen Berater informiert habe, "dass wir das Angebot zurücknehmen werden", erklärte Salihamidzic.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen mitgeteilt, dass der Verein zum 31. Oktober Klarheit nach einem monatelangen Poker mit Alaba und dessen Berater haben wolle. "Es gibt kein Angebot mehr", hatte der 66-Jährige gesagt. Der Verein wolle Planungssicherheit für eine so wichtige Position und Personalie.

"Wir sind alle Profis. Wir schätzen ihn sehr, er ist ein Top-Spieler und hat eine große Bedeutung für unsere Mannschaft. Wir werden professionell damit umgehen", sagte Salihamidzic jetzt, räumte aber auch ein: "Wenn so ein Spieler ablösefrei den Klub verlässt, ist das der Super-GAU." Alaba hatte sich über das zurückgezogene Vertragsangebot überrascht und enttäuscht gezeigt.

Update 03.11.2020, 14:10 Uhr

Die Karten liegen auf dem Tisch: Möchte David Alaba beim FC Bayern bleiben, muss er einen gehörigen Schritt auf seinen aktuellen Verein zu gehen. Will er lieber eine neue Herausforderung suchen, gibt es offenbar eine Vielzahl von Optionen. Doch wann gibt es konkrete Infos, wie es mit dem langjährigen Bayern-Star weitergeht?

Laut "Bild" wird es so schnell keine Klarheit geben. Nach Informationen des Boulevard-Blattes will die Alaba-Seite vorerst abwarten und erst im neuen Jahr eine Entscheidung treffen. Im Frühjahr könnte es demnach Gewissheit geben.

Ob die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dann überhaupt noch verhandlungsbereit wären, ist fraglich.

Update 03.11.2020, 12:44 Uhr

Ein möglicher Wechsel von David Alaba vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zu Real Madrid oder dem FC Barcelona ist nach Einschätzung spanischer Sportmedien eher unwahrscheinlich.

Es fehle wohl am Geld, schrieben die Blätter. Über die beiden spanischen Vereine als mögliche Ziele Alabas wird immer wieder spekuliert.

Als Knackpunkt könnte sich die Dimension des Gehalts des 28-Jährigen erweisen, schrieb die Zeitung "AS" am Dienstag. Sportlich würde Alaba aber sehr gut in das Team von Real Madrid passen. Auch Italiens Rekordmeister Juventus Turin wurde zuletzt als Interessent gehandelt.

Alaba selbst hatte betont, "dass die Summen, die in den Raum gestellt wurden, nicht der Wahrheit entsprechen". Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte am Sonntagabend mitgeteilt, dass der FC Bayern nach monatelangem Poker das aus seiner Sicht sehr lukrative und faire Vertragsangebot an den Abwehrchef zurückgezogen habe. Alabas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Beim FC Barcelona ist die Lage ähnlich wie bei Real. Zwar interessieren sich die Katalanen schon seit Jahren für den Abwehrspieler. Aber der finanziell angeschlagene Klub verhandelt mit den Spielern um Superstar Lionel Messi um einen erheblichen Gehaltsverzicht. In einer solchen Situation sei die Verpflichtung eines teuren Spielers wie Alaba unmöglich, zudem für eine Position, die mit dem hoch bezahlten Jordi Alba bereits besetzt sei, schrieb die Sportzeitung "Marca".

Update 03.11.2020, 7:10 Uhr

Gehen der FC Bayern und David Alaba am Saisonende getrennte Wege? Nachdem der Rekordmeister sein letztes Angebot an den Österreicher zurückgezogen hat, spricht alles für einen Abschied des Abwehrspielers. Das letzte Wort ist in der Angelegenheit aber offenbar noch nicht gesprochen.

Wie "Bild" und "sport1" übereinstimmend berichten, gibt es immer noch eine Hintertür für eine Vertragsverlängerung. Die Münchner würden sich demnach weiterhin auf eine Verlängerung bis 2025 einlassen, allerdings liegt der Ball jetzt einzig und allein bei der Alaba-Seite.

Nur wenn der Österreicher und sein Anhang aus eigenem Antrieb auf den FC Bayern zukommen und die Forderungen deutlich reduzieren, gibt es noch die Chance auf eine weitere Zusammenarbeit. Dazu passt die Aussage von Präsident Herbert Hainer, der erklärte: "Wenn David mit uns reden will, sind wir immer bereit."

Wie viel Gehalt David Alaba vom Rekordmeister fordert, ist derweil immer noch unklar. Der Österreicher erklärte am Dienstag, dass die von den Medien genannten Summen nicht den Tatsachen entsprechen. "Bild" berichtet derweil, dass das Angebot der Bayern ein Jahresgehalt von elf Millionen Euro betragen soll. Sechs weitere Millionen könnten in Form von Prämien noch hinzukommen.

Berater Pini Zahavi plant unterdessen, sich auch weiterhin nicht öffentlich zu äußern. Der Israeli werde laut "sport1" nun aber seine Kontakte zu interessierten Klubs intensivieren. Neben einem attraktiven Gehalt erwartet Alaba in möglichen Verhandlungen mit anderen Klubs zudem die Perspektive auf einen Platz im Mittelfeld, heißt es.

Update 02.11.2020, 17:05 Uhr

David Alaba hat nach der Entscheidung des FC Bayern, dem 28-Jährigen kein weiteres Vertrags-Angebot zu unterbreiten, am Montag nach seinen Aussagen auf der Presse-Konferenz der Münchner noch einmal nachgelegt.

Im Interview mit "Sky" enthüllte der Österreicher pikante Details aus den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern. In "einer Zeit, wo Corona noch sehr weit weg war, wurde mir ein Vertrag hingelegt, wo die Anerkennung und die Wertschätzung mir jetzt wirklich nicht gegeben wurde", beklagte sich Alaba.

Auch der Zeitpunkt des Beginns der Verhandlungen schienen ihm damals unpassend spät. "Ich habe schon öfter hier beim FC Bayern verlängert und diesmal kam das Angebot relativ spät. [...] Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, da Respekt und Anerkennung mir gegenüber wieder nicht da waren", erklärte der Verteidiger des Rekordmeister.

Als "Schlag ins Gesicht" bezeichnet Alaba eine Situation "nach dem zweiten oder dritten Gespräch, wo ich dann einen Anruf bekommen habe und gefragt worden bin, ob ich mir einen Tausch vorstellen könnte."

Was der Nationalspieler Österreichs damit gemeint haben könnte? Bereits im Sommer 2019 wurde in den Medien über ein mögliches Tauschgeschäft des FC Bayern berichtet. Damals sollen die Münchner Alaba sowohl Manchester City als auch dem FC Barcelona als Tauschobjekt gegen Ex-BVB-Wirbelwind Ousmane Dembélé oder Leroy Sané angeboten haben. Zum Tausch kam es damals nicht. Der Deutsche Nationalspieler landete wenig später schließlich nach seiner schweren Kreuzbandverletzung bekanntlich zum Schnäppchenpreis beim FC Bayern.

Nachdem Alaba selbst erst am Sonntag über die Medien erfahren habe, dass der Verein ihm kein weiteres Angebot vorlegen werde, habe er sich bislang "auch noch keine Gedanken gemacht, wie es nun weitergeht."

Update 02.11.2020, 13:36 Uhr

Auch Hansi Flick hat sich zu Wort gemeldet. "Ganz ehrlich: Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche mit zwei schweren Spielen befassen müssen", sagte der Bayern-Coach.

"Ich wäre sehr froh, wenn David dem FC Bayern erhalten bleibt. Er ist ein Top-Spieler und ein Top-Mensch. Er ist für die Mannschaft enorm wichtig, er verkörpert gewisse Werte. Ich bin überzeugt davon, dass er diese Top-Leistungen auch weiter abruft."

Update 02.11.2020, 13:23 Uhr

David Alaba hat sich auf einer Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell auch zu den Entwicklungen rund um seine Person geäußert und verraten, dass er die Rücknahme des Angebots "aus den Nachrichten" erfahren habe.

"Ich hätte es sehr gerne gehabt, dass Internes intern bleibt. Wie meine Person in der Öffentlichkeit dargestellt wird in den letzten Monaten, entspricht nicht der Wahrheit. Ich kann jedem einzelnen Fan versichern, dass die Summen, die in den Raum gestellt werden, nicht der Wahrheit entsprechen", sagte der Bayern-Star. "Ich war enttäuscht und verletzt darüber, dass das von offizieller Seite nicht dementiert wurde. Die Zahlen, die in den Medien genannt werden, habe ich nie gefordert."

Er spiele sehr gern für den FC Bayern. "Ich fühle mich hier sehr wohl und bin happy, Teil dieser Mannschaft zu sein. Wie es in der Zukunft aussehen wird, kann ich nach gestern Abend nicht sagen. Es ist keiner von offizieller Seite an mich getreten und hat mit mir gesprochen."

Weitere Aussagen gibt es hier:

Mehr dazu: Die PK mit David Alaba im Liveblog zum Nachlesen

Update 02.11.2020, 12:50 Uhr

Mit dem öffentlichen Statement von Vereinspräsident Herbert Hainer in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport", der FC Bayern habe sein lukratives Angebot an David Alaba zur Vertragsverlängerung nach Wochen des Stillstandes zurückgezogen (siehe unten), wird es in der Gerüchteküche jetzt so richtig heiß.

Wohin wird es das FCB-Urgestein im kommenden Sommer ablösefrei ziehen, sollte es nun tatsächlich nun zu keiner Einigung mit den Münchnern mehr kommen?

Laut "Bild" werden praktisch alle europäischen Schwergewichte mit dem Österreicher in Verbindung gebracht. Allen voran die beiden spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona, denen Alaba als Innenverteidiger jeweils unmittelbar weiterhelfen könnte. Auch die englischen Marktführer FC Liverpool und Manchester City sollen interessiert sein, könnten unter diesen neuen Verhandlungsbedingungen nun ernsthaft in den Poker mit einsteigen.

Darüber hinaus werden auch Juventus Turin und Paris Saint-Germain als potenzielle Abnehmer für Alaba ins Gespräch gebracht, der aus Sicht des FC Bayern schlichtweg zu viel Geld gefordert haben soll.

Nach "Bild"-Informationen werden in den künftigen Verhandlungen aber nicht nur finanzielle Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Auch die sportliche Perspektive, bei einem neuen Verein möglicherweise endlich auf der von Alaba selbst präferierten Position im zentralen Mittelfeld eingeplant zu werden, soll für den 28-Jährigen von großer Wichtigkeit sein.

Update 02.11.2020, 07:50 Uhr

Die Aussagen von Präsident Herbert Hainer, der FC Bayern werde das Angebot für David Alaba zurückziehen, hat beim Österreicher und seinem Management offenbar für Verwunderung gesorgt.

Laut "Sport1" kam Hainers Ansage "aus heiterem Himmel" und hat Berater Pini Zahavi und Vater George völlig überrumpelt. Die Fronten zwischen beiden Parteien seien nun "verhärtet wie nie zuvor".

Update 02.11.2020, 06:24 Uhr

Die erfolgreiche Zeit von David Alaba und dem FC Bayern München könnte sich dem Ende entgegen neigen.

Nachdem der deutsche Fußball-Rekordmeister am Wochenende das Angebot für eine Verlängerung des am 30. Juni 2021 endenden Vertrages zurückgezogen hat, ist die Personalie um den österreichischen Nationalspieler spannender denn je. Alaba spielt, mit einer kurzen Unterbrechungen im Jahr 2011, seit 2008 für die Münchner - und ist unter Trainer Hansi Flick unumstrittener Leistungsträger in der Innenverteidigung.

Nachdem die Alaba-Seite nicht mit der Bayern-Offerte zufrieden gewesen sei, "haben wir uns entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im "BR"-Fernsehen. Der 66-Jährige, einst Chef des Weltkonzerns Adidas, sieht jetzt den Abwehrspieler am Zug. "Der David ist ja noch acht Monate bei uns unter Vertrag und wir schätzen ihn unheimlich", sagte Hainer. Nun müssen sich Alaba und sein Berater positionieren.

Ausgerechnet vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag in Alabas Heimat Österreich bei RB Salzburg ist der Wirbel um die Vertragssituation besonders brisant. Der 28-Jährige wird am Tag vor dem Spiel am Montag gemeinsam mit Flick bei der Pressekonferenz erwartet.

Dass die Münchner Stars nicht um jeden Preis halten wollen, bewiesen sie schon in der Vergangenheit. Im Jahr 2014 ließen die Bayern Toni Kroos zu Real Madrid gehen, um nach den gescheiterten Verhandlungen noch eine Ablöse zu kassieren. Beim einstigen DFB-Kapitän Michael Ballack zog Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dessen Wechsel im Sommer 2006 zum FC Chelsea eine lukrative Offerte öffentlich zurück - und erntete dafür Jubel vieler Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung. Kommt es nun auch bei Alaba zu einer Trennung?

Zuletzt hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch betont, dass man dem Österreicher "kein Ultimatum" für eine Entscheidung setzen wolle. Jetzt überraschte Hainer mit der Aussage, dass man "bis Ende Oktober" Klarheit und eine Antwort haben wolle, "denn für so eine wichtige Position und Personalie wollen wir auch Planungssicherheit haben, das sind wir dem Verein und den Fans schuldig".

Hainer ließ durchblicken, dass man jetzt die Nachfolge angehe. "Natürlich, wir müssen auch in die Zukunft planen. Ich will noch mal dazu sagen, dass wir David unheimlich schätzen, er ist ein liebenswerter Kerl, er ist Publikumsliebling, er ist ein Eigengewächs des FC Bayern München, und deswegen würden wir es auch so bedauern, wenn wir getrennte Wege am Ende der Saison gehen müssen", sagte Hainer.