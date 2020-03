"Bundesliga Home Challenge" mit vielen Toren

unknown

Die Bundesliga-Stars haben sich in FIFA duelliert

BVB-Star Achraf Hakimi hat bei seinem ersten Spiel der "Bundesliga Home Challenge" brilliert. In der Fußball-Simulation FIFA 20 traf der Flügelflitzer von Borussia Dortmund mit seinem eigenen Spiel-Charakter beim 2:2 auf der Playstation gegen Daniel Brosinski vom FSV Mainz 05 zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Da sich Youtuber Erne Embeli (BVB) und Mainz 05-Fan Julian Greis 1:1 trennten, endete die Begegnung 3:3. Zum Auftakt hatte sich nach einer knapp 30-minütigen Verspätung die TSG Hoffenheim mit Profi Munas Dabbur und Fan Marcel Schwarz mit 3:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth durchgesetzt.

26 der 36 Profiklubs aus der 1. und 2. Bundesliga sind vertreten, pro Team ist mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld" am Start. Jede Begegnung des Turniers besteht aus zwei einzelnen Partien, insgesamt sind 25 Minuten Spielzeit pro Ansetzung vorgesehen.

Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein. Aktuell ruht wegen der Coronakrise sowohl der Spielbetrieb in den Fußball-Ligen als auch in der FIFA Global Series der eSportler.

Hier gibt es die Spiele zum Nachschauen:

Die Ergebnisse im Überblick:

[fett markiert: Sieger der Partie - Endergebnis wird aus Spiel 1 und Spiel 2 kumuliert]