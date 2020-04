Abgang im Sommer? Tolisso im Ausland weiter hoch im Kurs

FC Schalke 04 v Bayern Munchen via www.imago-ima

Corentin Tolisso spielt seit 2017 bei den Bayern

In den vergangenen Tagen mehrten sich beim deutschen Fußball-Meister die Spekulationen um einen baldigen Abgang von Mittelfeldspieler Corentin Tolisso. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Personalie auch weiterhin heiß diskutiert wird.

So heißt es in einem jüngsten Medienbericht, dass die Liste an potenziellen Abnehmern für den französischen Nationalspieler noch immer ziemlich lang ist. "fussballtransfers.com" berichtete zuletzt über das Interesse von gleich fünf europäischen Top-Klubs, die in der kommenden Transferphase allesamt Ernst machen könnten.

Nachdem in den letzten Tagen vor allem Spitzenklubs aus der italienischen Serie A mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht wurden, sollen sich nun auch ambitionierte Teams aus Italien und England in Stellung gebracht haben.

Mehr dazu: Inter und Bayern könnten Tauschgeschäft anstreben

Laut dem Bericht gelten nämlich auch Atlético Madrid, der FC Arsenal und Manchester United als mögliche Abnehmer für Tolisso, der in der derzeit unterbrochenen Saison 2019/2020 nicht richtig in Tritt kommt.

In der Bundesliga stehen lediglich sieben Startelfeinsätze zu Buche, in der Champions League durfte der Mittelfeldmann nur dreimal von Beginn an ran.

Tolisso spielt seit Sommer 2017 für den deutschen Rekordmeister und absolvierte in dieser Zeit bisher 41 Partien im deutschen Fußball-Oberhaus.

Noch zwei Jahre Vertrag in München

Das Verhältnis zu Cheftrainer Hansi Flick gilt zwar als intakt, allerdings kam der 21-fache Nationalspieler unter dem neuen Coach in den letzten Monaten nur sehr unregelmäßig zum Zug.

Neben der enormen Konkurrenz im zentralen und defensiven Mittelfeld der Bayern liegt das vor allem auch am Verletzungspech Tolissos, welches ihn in den letzten Jahren immer wieder einholte. Nach seinem Kreuzbandriss vor eineinhalb Jahren fiel Bayerns Nummer 24 immer wieder mit kleineren Blessuren aus.

Vertraglich ist der Rechtsfuß noch zwei Jahre lang an die Münchner gebunden.