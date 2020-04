BVB nimmt Abstand von Rashica - Berater bestätigt Kontakt

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Milot Rashica wechselt wohl nicht zum BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zeigte in der jüngeren Vergangenheit großes Interesse an Milot Rashica von Werder Bremen. Mittlerweile hat sich der BVB vom Kosovaren jedoch etwas entfernt, heißt es in einem neuen Bericht. Sein Berater bestätigte unterdessen Kontakt zu mehreren Vereinen.

"Wir standen vor der Corona-Krise in Kontakt mit einigen Klubs - auch aus der Bundesliga", verriet der ehemalige Profi Altin Lala, der Milot Rashica als Berater zur Seite steht, gegenüber "Sport1". Zurzeit stehe jedoch "alles still".

Dem TV-Sender zufolge stand Rashica beim BVB im Winter noch unter intensiver Beobachtung. Zuletzt sei das Interesse am Angreifer jedoch "erkaltet", obgleich der Revierklub hinter verschlossenen Türen nach einem möglichen Ersatz für Außenstürmer Jadon Sancho fahndet. Der 20 Jahre alte Engländer wird vor allem in seiner Heimat stark umworben, vor dem Ausbruch Corona-Pandemie wurden im Falle eines Wechsels im Sommer Ablösesummen von bis zu 150 Millionen Euro gehandelt.

Dass Rashica die Qualität besitzt, Dortmunds Top-Scorer der laufenden Saison künftig ersetzen zu können, werde jedoch bezweifelt. So seien nicht alle Verantwortlichen der Borussia von den Qualitäten des 23-Jährigen überzeugt.

Rashica konzentriert sich auf "Unterfangen Klassenerhalt"

Milot Rashica hat bei Werder Bremen noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2022. Angeblich kann er den Klub für die festgeschriebene Summe von 38 Millionen Euro verlassen, sofern es sich um einen Transfer ins Ausland handelt. Innerhalb Deutschlands soll die Summe frei verhandelbar sein.

Neben Borussia Dortmund wurden in den vergangenen Wochen auch Vereine wie der FC Liverpool und SS Neapel genannt, die Interesse am Stürmer zeigen sollen. "Ich bin mir sicher, dass bald schon, wenn wir wieder ein bisschen Normalität haben, Bewegung in die Thematik kommen wird und sich dann sicher etwas tut", so Lala überzeugt.

Rashica konzentriere sich aber "bis zum Saisonende voll und ganz auf das Unterfangen Klassenerhalt mit Werder Bremen". In der laufenden Spielzeit lieferte Milot Rashica in 24 Pflichtspielen zehn Treffer und fünf Vorlagen.