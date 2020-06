Zorc: Klopp der "Muhammad Ali des Fußballs"

imago sportfotodienst

Jürgen Klopp und Michael Zorc während der gemeinsamen Zeit beim BVB

2008 lockte Sportdirektor Michael Zorc Jürgen Klopp auf den Trainerstuhl von Borussia Dortmund - ein echter Coup. Klopp führte den BVB zur Meisterschaft 2011, gewann das Double 2012 und zog 2013 ins Champions-League-Finale ein.

Noch heute schwebt der Schatten des Erfolgs-Coaches wie ein Damoklesschwert über seinen Nachfolgern an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben. Wie groß Klopps Fußstapfen in Dortmund sind, untermauert Zorcs Reaktion auf den ersten Meistertitel seines ehemaligen Weggefährten mit dem FC Liverpool.

"Herzlichen Glückwunsch, Jürgen! Du bist der Größte. Ich nenne Dich ja nicht umsonst schon seit Jahren den Muhammad Ali des Fußballs", richtete sich Zorc an Klopp.

Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich von der überragenden Saison der Reds tief beeindruckt. "In einer so starken Liga wie der englischen mit so vielen Top-Mannschaften so viele Spieltage vor Schluss als Meister festzustehen, ist einfach nur herausragend. Jürgen hat das auch von ihm kreierte Pressing-System in England noch einmal weiterentwickelt. Er gehört spätestens mit diesem Erfolg zu den größten Trainern der Welt. Die BVB-Familie gratuliert ihm von ganzem Herzen", sagte Watzke.

Der BVB twitterte zudem ein Bild von Klopp aus seinen Zeiten am Borsigplatz, versehen mit den Worten: "Where it all began" ("Wo alles begann").

Where it all began... pic.twitter.com/DVMmdxKW9W — Borussia Dortmund (@BVB) 25. Juni 2020

Klopp verließ den BVB im Sommer 2015 nach sieben prägenden Jahren in Richtung Liverpool, wo er seine Erfolgsgeschichte fortführte. 2018 erreichte er mit den Reds das Finale der Champions League, 2019 gewann man die Königsklasse. Schwerer wiegt aber wohl der erste Premier-League-Titel nach 30 Jahren.

Weitere Reaktionen zum Titel von Klopp und dem FC Liverpool:

John W. Henry (Klubbesitzer FC Liverpool/Twitter): "Das war eine Saison für die Ewigkeit und für die Treuen des Liverpool Football Club. Es war ein unglaubliches Jahr, eine prunkvolle Leistung, die im Titel ihren Höhepunkt fand. Es war vielleicht die großartigste Vorstellung, die es jemals in irgendeinem Land gegeben hat. Der LFC hat das schöne Spiel schöner gemacht denn je."

Ringo Starr (Ex-Beatle/Twitter): "Gratulation, Liverpool, die Nummer eins. Ich sende euch Frieden und Liebe."

Pep Guardiola (Teammanager Manchester City): "Liverpool hat jede Partie gespielt, als wäre es ihre letzte. Nach vier Titeln in der vergangenen Saison waren wir vielleicht etwas zu locker."

Jordan Henderson (Liverpool-Kapitän): "Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist ein einzigartiges Gefühl. (...) Jürgen ist ein großartiger Anführer, ein großartiger Mensch, wir alle glauben ihm. Er ist ein Freund - aber auch gnadenlos, wenn er es sein muss."

David Wagner (Trainer von Schalke 04 und Klopp-Trauzeuge): "Liverpools Wahnsinns-Fußball sucht seinesgleichen. Der große Vorsprung auf Manchester City ist schier unglaublich, das sind ja alles andere als Graupen. Jürgens Geschichte in Dortmund war schon etwas Besonderes, aber jetzt hat er noch eine Schippe draufgelegt."

Kenny Dalglish (letzter Liverpooler Meistercoach vor Klopp/"BT Sports"): "Wer damals eine so lange Wartezeit vorhergesagt hätte, wäre verhaftet und zwangseingewiesen worden. Seit Jürgen da ist, ist alles sehr positiv. Er ist fantastisch und der Inbegriff all dessen, wofür Liverpool steht."

Steven Gerrard (Liverpool-Legende/Twitter): "Eine unglaubliche Leistung einer fantastischen Mannschaft aus Top-Spielern. Angeführt von einem Weltklasse-Trainer und -Stab (...) Lasst die Party beginnen!"

Robbie Fowler (Liverpool-Legende/"Optus Sport"): "Ich denke, ich muss meinen Spitznamen 'Gott' an Jürgen abgeben. Jurgen darf sich jetzt 'Gott' nennen, oder nicht? Von mir aus gerne."

Bruce Grobbelaar (Liverpool-Legende/"BBC"): "Klopp geht in die Geschichte ein. Für mich ist er die Wiedergeburt von Shankly in einem deutschen Körper. Er ist ein charismatischer Kerl, einfach brillant."

Ian Rush (Liverpool-Legende/"BBC"): "Das ist der Heilige Gral. Großartige Trainer haben es versucht - und sind gescheitert. Das ist absolut wunderbar für den Klub."

Dietmar Hamann (Liverpool-Legende/"Sky Sport News HD"): "Jürgen Klopp hat großen Anteil. Er hat eine Mannschaft zusammengestellt, die seit Jahren das Nonplusultra darstellt. Das ist eine der besten Mannschaften der Liverpooler Geschichte, wenn nicht die beste."