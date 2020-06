Playoff-Rückspiel nach Bielefeld verlegt

FIRO/FIRO/SID/

Das Rückspiel um den Aufstieg findet in Bielefeld statt

Das Playoff-Rückspiel im Kampf um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga zwischen dem SC Verl und Lok Leipzig am kommenden Dienstag (16:00 Uhr) wird in Bielefeld ausgetragen.

Das wurde am Freitag offiziell mitgeteilt. Das Hinspiel zwischen Leipzig, Teilnehmer der Regionalliga Nordost, sowie West-Vertreter Verl war am Donnerstag in Sachsen mit einem 2:2 über die Bühne gegangen.

Das Stadion in Verl kommt für das Rückspiel nicht infrage, da über den gesamten Kreis Gütersloh, in dem Verl liegt, nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik von Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ein Lockdown verhängt wurde.

Eigentlich war zunächst das Stadion des Bundesliga-Absteigers SC Paderborn als Spielort vorgesehen, da Verl im Falle des Aufstiegs auch seine Drittliga-Heimspiele in Paderborn austragen wird. In Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den Behörden erfolgte aber die Verlegung nach Bielefeld.