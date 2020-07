Regensburg verpflichtet Torschützenkönig

Jan Huebner/Kleer via www.imago-images.de

André Becker wechselt in die 2. Bundesliga

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg treibt seine Planungen für die kommende Saison voran und hat Stürmer Andre Becker vom Regionalligisten Astoria Walldorf verpflichtet. Der 23-Jährige, mit 20 Toren Schützenkönig der Staffel Südwest, ist ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2023.

Geschäftsführer Profifußball Christian Keller nannte die Entwicklung des Angreifers "beachtlich. Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass er in der Saison 2019/20 parallel zum Fußball noch in Vollzeit beruflich eingebunden war". Becker, der parallel ein Bachelor-Studium in Ingenieurwesen Elektrotechnik abschloss, absolvierte bis zuletzt ein Praktikum.