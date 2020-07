Freiburg verpflichtet Demirovic

unknown

Kommt aus Spanien nach Freiburg: Ermedin Demirovic

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Stürmer Ermedin Demirovic (22) verpflichtet. Der gebürtige Hamburger kommt vom spanischen Erstligisten Deportivo Alavés in den Breisgau, über Vertragsinhalte machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben.

Demirovic ist derzeit noch an den FC St. Gallen ausgeliehen, die Schweizer Liga endet erst am 3. August. Dort erzielte der U21-Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas bislang in 26 Punktspielen 13 Tore.

"Ermedin ist ein junger Spieler, der sich in St. Gallen richtig weiterentwickelt hat. Er hat alle Attribute eines Stürmers und bringt viel Energie und Hunger auf den Platz", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach.