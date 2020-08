TV-Legende zu BVB-Star Sancho: "United wird zahlen!"

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Marcel Reif glaubt noch an den Sancho-Wechsel zu Manchester United

Der langjährige TV-Kommentator und Bundesliga-Experte Marcel Reif glaubt noch an einen Wechsel von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United. Und zwar zu den vom BVB diktierten Konditionen.

"Dortmund wird kriegen, was sie wollen", war sich der 70-Jährige in seiner Sendung "Reif ist live" bei "bild.de" sicher. Die Schwarz-Gelben fordern mindestens 120 Millionen Euro für ihren Offensiv-Star, der in der abgelaufenen Spielzeit mit 17 Toren und 16 Vorlagen Topscorer beim BVB war.

"Da glaube ich Watzke. Die geben den nicht zu einem Schnäppchen-Preis her. United wird zahlen, weil sie Sancho brauchen", ist sich Reif sicher. Zuvor hatte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betont, sich auf kein Zahlengeschachere mit ManUnited einlassen zu wollen.

Die Reporterlegende wies allerdings auch darauf hin, dass sich die Westfalen einen qualitativ ähnlich hochwertigen Ersatz besorgen müssen, sollte Sancho die Dortmunder Borussia tatsächlich noch in dieser Woche verlassen: "Wenn Sancho geht, kann Dortmund keine Kindermannschaft auf den Platz schicken. Sie müssen Ersatz auf anderem Niveau finden."

Bis zum Wochenende muss Manchester Nägel mit Köpfen machen, sollten sie den 20-Jährigen wirklich zurück auf die Insel lotsen wollen. Bis zuletzt war noch kein offizielles Angebot in Dortmund eingegangen. Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt ebenso wie Watzke beton, dass sie der ganzen Causa eine Frist bis zum 10. August gegeben haben. Erhält der BVB bis dahin kein entsprechendes Angebot, soll Sancho in Dortmund bleiben.

Reif zum BVB: "Was sollen sie anderes machen?"

Verständnis zeigte der langjährige Bundesliga-Kommentator Reif hingegen für die Dortmunder Transferpolitik, schon häufig ihre besten Spieler gegen große Transfererlöse weiterverkauft zu haben: "Was sollen sie anderes machen? Die Spieler kommen aus der großen Premier League und sehen einen Ausbildungsverein, bei dem sie die nächsten zwei bis drei Jahre toll was lernen können. Und dann kommen die Vereine aus dem ersten Regal...", meinte Reif noch einmal in Bezug auf Sancho.

Zuletzt hatte sich Uli Hoeneß vom FC Bayern München öffentlich zu den Personalentscheidungen der Dortmunder in den letzten Jahren geäußert und in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt: "Wenn Dortmund einen hochtalentierten Spieler kauft und er gut spielt, kann man wenige Monate später entweder aus dem Klub selbst oder von außerhalb hören, dass er irgendwann ein Verkaufsobjekt darstellen wird. Das halte ich für unklug. Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein?"