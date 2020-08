Bochum verpflichtet Leihgabe Lampropoulos fest

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Der VfL Bochum hat Vasileios Lampropoulos fest verpflichtet

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat die Leihgabe Vasileios Lampropoulos fest verpflichtet.

Der griechische Innenverteidiger wechselt ablösefrei vom spanischen Zweitliga-Absteiger Deportivo La Coruna in den Ruhrpott.

Er unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte der 30-Jährige als Leihspieler zehn Zweitligapartien für den VfL bestritten.

"Vasileios hat bewiesen, welche Qualitäten er auf den Platz bringen kann und wie verlässlich er ist – nicht nur sportlich. Er ist in kürzester Zeit zum Führungsspieler geworden", erklärte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.

"Man hat in der vergangenen Saison gesehen, welches Potenzial in unserem Team steckt – daran wollen wir in der kommenden Spielzeit bestmöglich anknüpfen", sagte Lampropoulos.