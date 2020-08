Fortuna Düsseldorf nach Testspiel-Sieg in Quarantäne

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

Fortuna Düsseldorf muss in Quarantäne

Zwei Spieler des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das örtliche Gesundheitsamt ordnete daraufhin für die gesamte Mannschaft und das Trainer- und Funktionsteam häusliche Quarantäne an.

Die Fortuna erfuhr am Freitagabend nach dem Test gegen den TSV Meerbusch (5:0) von den Ergebnissen. Nach Angaben des Klubs nahmen beide Akteure an dem Spiel teil.

"Der Verein erwartet zeitnah weitere Instruktionen vom Gesundheitsamt. Dann wird entschieden, wann und in welcher Form die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga fortgesetzt wird", hieß es in einer Pressemitteilung.