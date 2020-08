Lyon-Debakel 2001: So rechnete Beckenbauer mit Bayern ab

imago sportfotodienst

Franz Beckenbauer hielt beim Bankett des FC Bayern 2001 eine flammende Wutrede

Franz Beckenbauer, ex-Präsident des FC Bayern München, hat nach dem 0:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Zwischenrunde der Champions League 2001 bei Olympique Lyon eine legendäre Wutrede gehalten.

Die Abrechnung des Kaisers noch einmal in Auszügen:

"Über das Spiel wird man sicherlich das eine oder andere verlieren müssen. ... Das war heute eine Blamage. So, wie wir gespielt haben, aber das hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten angedeutet, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist eine andere Sportart, die wir spielen. Lyon hat Fußball gespielt. Wir haben nicht Fußball gespielt. Wir haben zugeschaut, wir haben körperlos gespielt.

Das ist nicht Fußball, das ist Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es ist so. ... Es hat von der Tribüne vermutlich noch schlimmer ausgesehen, als Ihr es unten auf dem Platz mitbekommen habt. ... Ihr müsst Euer Spiel komplett umstellen. Wenn Ihr so weiterspielt wie jetzt, werden die ganzen Trophäen sicherlich nicht nach München gehen.

... Wir haben heute eine Vorführung bekommen. Warum? Weil die Einstellung nicht gestimmt hat. ... Da schaust du aus wie ein Lehrbub, und zum Schluss kannst noch froh sein und sagen: 'Vielen Dank, dass wir nur 3:0 verloren haben'.

In Zukunft könnt Ihr das nicht machen, sonst müssen wir uns alle einen anderen Beruf suchen, das ist vielleicht gescheiter. ... Tut mir leid, wenn ich das so schonungslos sagen muss. Wenn einer Nachhilfe-Unterricht braucht, dann werde ich ihm noch etwas ganz anderes sagen. Ich stehe auch heute noch und die nächsten Tage zur Verfügung. Denn ich habe sicherlich noch mehr gesehen, als ich jetzt gesagt habe. Aber ich glaube, das genügt. ... Es war eigentlich bis auf das Spiel ein schöner Ausflug."

Anmerkung: Zwei Monate später gewann die Mannschaft um Kapitän Stefan Effenberg und Torwart Oliver Kahn unter Trainer Ottmar Hitzfeld in Mailand die Champions League durch einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia.