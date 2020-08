Neue Coronafälle in der Serie A

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Auch Andrea Petagna wurde positiv getestet

Vier Wochen vor dem Saisonstart steigt die Zahl der Coronafälle in der italienischen Serie A.

Nachdem Torhüter Antonio Mirante von AS Rom und ein weiterer römischer Fußballer positiv auf Covid-19 getestet worden waren, wurden weitere Fälle gemeldet, darunter drei bei Cagliari Calcio.

Zu den Infizierten zählt auch Stürmer Andrea Petagna vom SSC Neapel sowie Angreifer Jeremy Boga von Sassuolo Calcio. Beim FC Turin gab es zwei positive Tests, ihre Namen teilte der Klub nicht mit. Auch bei Brescia Calcio gab es einen Fall, berichtete der lombardische Verein.

In Italien ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Tagen wieder gewachsen. Mit über 35.000 Todesopfern zählt Italien zu den weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern. Die neue Saison soll am 19. September starten.