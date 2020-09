"Weltklasse!": Haaland-Gala begeistert sogar den Gegner

STEPHEN MCCARTHY via www.imago-images.de

Erling Haaland war der Matchwinner für Norwegen

Nach seiner Gala im Nations-League-Spiel gegen Nordirland wurde BVB-Shootingstar Erling Haaland mit Lobeshymnen überschüttet. Auch der Trainer des Gegners verneigte sich vor dem 20-Jährigen.

Mit zwei Toren und einer Vorlage avancierte Erling Haaland beim 5:1-Erfolg seiner Norweger gegen Nordirland einmal mehr zum Matchwinner. Schon gegen Österreich hatte der Dortmunder Stürmer getroffen, da reichte seine Leistung allerdings nicht zum Sieg (1:2). Umso mehr wurde der Youngster nun nach seiner Gala gegen die Nordiren gefeiert.

"Er hat Geschwindigkeit und Power, hat einen guten linken und einen guten rechten Fuß. Er ist schnell und groß. Er wird auf dem allerhöchsten Niveau spielen", adelte Nordirlands Coach Ian Baraclough, den Mann, der sein Team wenige Minuten zuvor im Alleingang erledigte.

"Er wird nicht für weniger als 100 Mio. wechseln"

Vielleicht sei Haaland sogar schon jetzt bereit für die größten Aufgaben, spekulierte Baraclough. "Real Madrid und Barcelona werden versuchen, ihn zu einer Unterschrift zu bewegen. Und er wird nicht für weniger als 100 Millionen Pfund [ca. 110 Mio. Euro] wechseln", sagte der Coach der Nordiren.

Auch Norwegen-Trainer Lars Lagerbäck lobte den 20-Jährigen, dem er zutraut, der beste norwegische Stürmer aller Zeiten zu werden. "Ich denke, er kann das schaffen. Im letzten Drittel ist er bereits weltklasse. Im Zusammenspiel mit den anderen Spielern kann er immer noch was lernen, aber das ist nicht so wichtig. Wenn man so einen Stürmer hat, will man ihn im letzten Drittel nutzen. Obwohl er noch jung ist, ist er weltklasse."

Einen Tag zuvor hatte Lagerbäck noch gemutmaßt, Haaland könne eines Tages gar das Level von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo erreichen.

Haaland über seine Zukunft: "Man weiß nie"

Dass Haaland noch lange beim BVB spielt, glaubt Lagerbäck indes nicht. Auf die Frage, ob der Stürmer womöglich schon bald in der Premier League aufläuft, sagte der norwegische Trainer: "Ja, dort gibt es eine Menge Geld. Und Geld entscheidet in diesem Business." Es liege auf der Hand, dass einer der Klubs der Premier League versuchen werde, Haaland unter Vertrag zu nehmen, ergänzte der Coach.

Und was sagte Haaland selbst nach seiner Gala? "Ich habe es genossen. [...] Ich will versuchen, so gut zu werden wie es geht, jeden Tag hart zu arbeiten und mein Leben so gut es geht zu genießen." Ob er sich eine Zukunft in der Premier League vorstellen könne? "Zunächst einmal bin ich sehr glücklich in der Bundesliga. Aber man weiß nie, was in der Zukunft passiert."