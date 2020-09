Torwart Flekken fehlt Freiburg ein halbes Jahr

FIRO/FIRO/SID/

Mark Flekken wird dem SC Freiburg lange fehlen

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg muss "sechs oder sieben Monate" auf seinen neuen Stammtorwart Mark Flekken verzichten.

Wie der Coach am Donnerstag bekannt gab, wurde der Niederländer wegen "gerissener Bänder und Sehnen" im linken Ellbogen bereits operiert.

Freiburg hatte seinen langjährigen Keeper Alexander Schwolow in der Sommerpause an den Ligarivalen Hertha BSC abgegeben und den bisherigen Vertreter Flekken zur neuen Nummer eins erklärt. Am vergangenen Sonntag erlitt der 27-Jährige jedoch beim Aufwärmen vor dem Pokalspiel beim Drittligisten Waldhof Mannheim (2:1) die Verletzung.

Ob der vom FSV Mainz 05 ausgeliehene Neuzugang Florian Müller oder der vom Zweitligisten Karlsruher SC verpflichtete Benjamin Uphoff am Samstag beim Ligastart beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Streich offen.