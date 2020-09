Wagner-Taktik sorgt auf Schalke für "Kopfschütteln"

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Jochen Schneider (r.) stellte David Wagner kein Ultimatum

Bereits nach dem ersten Bundesligaspiel (0:8 gegen den FC Bayern) hat der FC Schalke 04 wieder in den Krisenmodus umgeschaltet. Zwar stellte Sportvorstand Jochen Schneider Trainer David Wagner kein Ultimatum, dennoch droht dem US-Amerikaner das Aus.

Wie der "kicker" berichtet, sorgte Wagner schon in der Rückrunde der vergangenen Saison mit seiner destruktiven Defensiv-Taktik für "Kopfschütteln" bei den Spielern.

Beim Bundesligaauftakt gegen den FC Bayern setzte Wagner dagegen auf eine offensivere Herangehensweise und rückte auch nach dem 0:3-Rückstand nicht von dieser ab. Das hat laut dem Fachmagazin für "zusätzliche Irritationen" gesorgt.

Wagner steht auf Schalke schon lange in der Kritik. Seit 17 Bundesligaspielen sind die Königsblauen sieglos - ein Negativrekord in Gelsenkirchen. Dennoch wollte Sportchef Jochen Schneider dem Coach kein Ultimatum stellen.

"Ich bin keiner, der öffentlich ein Ultimatum von sich gibt. Das ist nicht meine Art", sagte Schneider zu seinen Äußerungen vom Wochenende, als er nach dem 0:8 am ersten Spieltag bei Bayern München eine Reaktion gefordert hatte.

"Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt", hatte Schneider nach der "indiskutablen Leistung" in München gesagt.

Droht auch Schneider bei einer Trainer-Entlassung das Aus?

"Die Kernfrage ist, ob wir den Turnaround schaffen. Ob es uns gelingt, den Karren, der ein Stück im Dreck steckt, wieder rauszuziehen. Das klappt nur mit einem Erfolgserlebnis, weil das das Selbstvertrauen zurückbringt", so der 50-Jährige.

Der "kicker" spekuliert am Donnerstag darüber, ob Schneiders Festhalten an Wagner auch mit seiner eigenen Zukunft zusammenhängen könnte und wirft die Frage in den Raum: "Oder geht Schneider am Ende sogar gleich mit?"

Das würde den FC Schalke 04 womöglich noch tiefer ins Chaos stürzen, da der Klub dann ohne Vorstand dastehen würde.