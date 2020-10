Presse: Götze-Transfer "schien unmöglich"

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Mario Götze schloss sich nach dem BVB-Aus der PSV Eindhoven an

Mario Götze hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund und FC Bayern schließt sich der PSV Eindhoven an. Die internationale Presse reagiert überrascht.

Niederlande

Eindhovens Dagblad: "Die PSV schloss am Dienstagabend einen spektakulären Transfer ab und verpflichtete Mario Götze für zwei Jahre. Der Klub aus Eindhoven hat in der letzten Stunde der Sommer-Transferperiode einen beeindruckenden Fang gemacht. Der ehemalige Weltmeister Mario Götze (28) verstärkt die Eindhovener. Nachdem der 21-jährige Adrian Fein von Bayern München und Marco van Ginkel (27) am Dienstag zum Eindhovener Team gestoßen waren, war die Ankunft von Götze der Höhepunkt des Tages und eigentlich des ganzen Sommers. Der Leistungsträger aus der deutschen WM-Mannschaft hatte in den letzten Jahren nicht seine beste Zeit auf dem Spielfeld. Götze (63-mal deutscher Nationalspieler) brauchte einen neuen Anreiz und scheint ihn unter Trainer Roger Schmidt gefunden zu haben, der die PSV mit Pressing-Fußball auf ein höheres Niveau heben will."

De Telegraaf: "Der PSV gelingt der Super-Coup mit Super-Mario! Alles deutete darauf hin, aber die PSV-Fans konnten es kaum glauben. Ein aufmerksamer Fan fotografierte am Philips Stadion einen Mann, der auf dem Beifahrersitz eines Autos saß und aussah wie der kleine Kerl, der Deutschland 2014 zum Weltmeister und sich selbst zum Weltstar machte. Das Nummernschild des Autos? DO-GM 3610 - das steht für Dortmund, Götze Mario, sein Geburtsdatum (3.6.) und seine Rückennummer.

De Volkskrant: "Vielleicht bieten die Eredivisie und Europa League die Bühne, auf der Götze etwas von seiner alten Brillanz zurückgewinnen kann. Mit der Ankunft von Mario Götze, dem Schützen des Siegtores aus dem WM-Finale 2014, gelingt der PSV in der Schlussphase der Transferperiode ein Coup. Aber wie fit ist er? Ein solcher Transfer schien unmöglich, bis die Klub-Reporter des Eindhovens Dagblad und von Voetbal International auf Twitter darüber berichteten. Am gleichen Tag wurde am Philips-Stadion ein Mercedes mit einem Kennzeichen aus Dortmund gesichtet. Dieses Auto stellte sich als das Fahrzeug von Götze heraus. Götze trug das deutsche Trikot in 63 Länderspielen. Er hat nie woanders gespielt als in der Bundesliga. Er war aber seit dem Sommer ohne Verein. Das sagt auch etwas über seinen Stern aus, der nicht mehr so hell leuchtet wie in seiner Blütezeit."

Algemeen Dagblad: "Ein vielsagender Transfer kurz vor Toresschluss. PSV holt Mario Götze, der Deutschland 2014 zum Weltmeister machte. Das zeigt das Ziel klar auf: PSV kämpft um den Titel. Dass Götze für zwei Jahre unterschreibt, ist DER Transfer des Sommers. Zumindest vom Namen her. Götzes Tor gegen Argentinien ist aber gut sechs Jahre her."

Voetbal international: "Ein fitter Mario Götzer ist Weltklasse und kann PSV näher an Ajax bringen. Bei der PSV hofft Mario Götze, seiner Karriere einen neuen Impuls zu geben. Ein gewaltiger Coup der Eindhovener, aber Götze ist nicht mehr der Götze von vor einigen Jahren. Die Karriere des 28 Jahre alten Spielmachers erreichte einen Höhepunkt und endete dann in einem tiefen Tal. In den letzten Jahren ging es kaum noch um die sportlichen Erfolge des Deutschen.

England

Sun: "Borussia Dortmunds Legende Mario Götze wechselt ablösefrei zur PSV."

Daily Mail: "Der ehemalige Spielmacher von Borussia Dortmund und Bayern München hat einen Zweijahresvertrag bei PSV Eindhoven unterschrieben. Zuvor wurde er mit dem AC Mailand, Lazio, AS Rom und Atlético Madrid in Verbindung gebracht."

Frankreich

L'Équipe: "Eindhoven schnappt sich Götze. Mario Götze wurde von Hertha BSC umworben, versucht aber, seine Karriere bei PSV Eindhoven unter der Leitung seines Landsmanns Roger Schmidt wieder in Schwung zu kriegen."

Deutschland

Bild: "Es ist der Überraschungstransfer des Jahres: Mario Götze (28) wechselt zur PSV Eindhoven! Bis zuletzt zeichnete sich ein Wechsel des ablösefreien Weltmeisters zu Hertha BSC ab – gestern plötzlich die überraschende Wende.

kicker: "Drei Monate hat es gedauert, doch jetzt weiß Mario Götze definitiv, wo er ab sofort wieder Fußball spielen möchte. Der ehemalige Nationalspieler hat gerade rechtzeitig einen Zweijahresvertrag bei der PSV Eindhoven unterschrieben. Er darf für den niederländischen Traditionsverein nun auch in der Europa League auflaufen."

Süddeutsche: "Götzes überraschender Schritt. Der Ex-Dortmunder wechselt zu Trainer Roger Schmidt in die sportlich moderatere niederländische Liga und trifft bei PSV auf fünf deutsche Kollegen."