Schlager: "Leckerbissen wird das keiner werden"

APA

Wolfsburg-Legionär Schlager rechnet mit seinem Einsatz

Wolfsburg-Legionär Xaver Schlager hat vor Österreichs Nations-League-Auswärtsspiel in Belfast besonders gute Erinnerungen an Nordirland.

Xaver Schlager hat den Charterflieger des österreichischen Nationalteams nach Belfast mit einem besonders guten Gefühl bestiegen. Der Wolfsburg-Legionär erzielte beim bisher letzten Duell mit Nordirland, dem 2:1-Auswärtssieg im November 2018, seinen bisher einzigen Treffer in der ÖFB-Auswahl. "Natürlich ist das eine schöne Erinnerung", sagte der Mittelfeldspieler vor der Nations-League-Partie am Sonntag. "Aber das ist auch schon wieder Vergangenheit."

>> Liveticker: Nordirland gegen Österreich

Beim 2:1-Sieg im Testspiel am Mittwoch in Klagenfurt gegen Griechenland wurde Schlager noch geschont. "Das war schon komisch. Man ist den ganzen Tag bei der Mannschaft dabei, darf dann aber nicht eingreifen."

Wolfsburg-Motor Schlager hat Akkus wieder aufgeladen

Der 23-Jährige war in allen sieben Wolfsburg-Partien in dieser Saison und zudem in beiden September-Länderspielen im Einsatz. Daher gönnte Teamchef Franco Foda dem 13-fachen Internationalen eine Pause. "Ich würde schon gerne so viele Spiele wie möglich machen, doch es ist auch wichtig, durchzuschnaufen. Es war super, dass ich die Akkus wieder aufladen konnte", erzählte Schlager.

Die wiedergewonnenen Kräfte kann der Oberösterreicher am Sonntag gut gebrauchen, schließlich wartet wohl eine äußerst strapaziöse Partie auf das ÖFB-Team. "Leckerbissen wird das keiner werden, dafür sehr intensiv", prophezeite Schlager. "Die Nordiren sind zweikampfstark, laufstark, arbeiten viel mit zweiten Bällen und sind stark bei Standardsituationen." Dennoch sei die Zielsetzung klar: "Wir wollen diese drei Punkte holen."

apa