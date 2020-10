Spielmacher Harit würde für Uth freiwillig "ausweichen"

Revierfoto via www.imago-images.de

Mark Uth überzeugte im Testspiel des FC Schalke 04

Der kriselnde Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 braucht dringend neue kreative Ansätze im Spiel nach vorne. Trainer Manuel Baum probierte Stürmer Mark Uth daher während der Länderspielpause in einem Testspiel im zentralen Mittelfeld aus. Kein Problem für Amine Harit, dem eigentlichen Spielmacher bei S04.

"Ich sehe uns nicht als Konkurrenten", führte der Marokkaner im "kicker" aus. Zwar spiele Harit "am liebsten im Zentrum", er "hätte aber auch kein Problem damit, nach links oder rechts auszuweichen". So könnten sie schließlich "gemeinsam auf dem Feld helfen".

Der 23-Jährige kam in der Saison 2020/21 bislang noch nicht zum Einsatz, da er sich in Quarantäne wegen einer Corona-Erkrankung in seinem Umfeld befand.

Beim jüngsten 5:1-Testspielerfolg der Knappen gegen den SC Paderborn zog daher Mark Uth die Fäden in der Schaltzentrale. Der gelernte Stürmer überzeugte und steuerte drei Tore gegen den Zweitligisten bei. Harit konnte noch nicht wieder mitwirken.

Nicht unwahrscheinlich, dass Uth seine neue Rolle im Mittelfeld schon nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin (Sonntag, 18:00 Uhr) ausübt. "Das liegt ihm", zitiert das Fachblatt Manuel Baum, "Mark kann Strategien gut umsetzen, er ist enorm kreativ und ein Führungsspieler".

Mark Uth bislang einziger Torschütze des FC Schalke 04

Mark Uth kam erst im Sommer von einer Leihe beim 1. FC Köln zurück. Der gebürtige Domstädter hatte sich einen Verbleib am Rhein durchaus vorstellen können, Schalke beorderte ihn jedoch wieder zurück.

In der neuen Saison war der 29-Jährige bislang der einzige Torschütze für die Königsblauen. Bei der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen, die zur Entlassung von Trainer David Wagner führte, traf er nach Vorlage von Eintracht-Frankfurt-Leihgabe Goncalo Paciencia zum späten Anschlusstreffer.

Bislang steckt der FC Schalke 04 mit 1:15 Toren und ohne einen Punkt auf dem Konto am Ende der Bundesliga-Tabelle. Dem Heimspiel gegen Union Berlin folgt das Revierderby gegen Borussia Dortmund (24.10., 18:30 Uhr).