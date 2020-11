Bellingham vor England-Debüt: "Brillante Erfahrung"

Andrew Yates via www.imago-images.de

Jude Bellingham steht zum ersten Mal im Kader der englischen A-Nationalmannschaft

Einigermaßen überraschend hatte der englische Teammanager Gareth Southgate Youngster Jude Bellingham von Borussia Dortmund in die A-Nationalmannschaft der Three Lions berufen. Jetzt könnte der BVB-Star zum drittjüngsten Debütanten der englischen Länderspielgeschichte aufsteigen.

Einzig Wayne Rooney und Theo Walcott waren bei ihren ersten A-Länderspielen für den Weltmeister von 1966 noch jünger als Bellingham, sollte dieser am Donnerstag zum Einsatz kommen. Der Mittelfeldmann bringt es auf knapp 17 Jahre und fünf Monate. Vor wenigen Monaten feierte er erst seinen Einstand in der U21-Auswahl der Three Lions.

Nun folgte die Nominierung von Southgate, nachdem James Ward-Prowse und Trent Alexander-Arnold verletzungsbedingt passen mussten.

Dass Bellingham auch tatsächlich auf erste Einsatzminuten im Testspiel gegen Irland (Donnerstag, 21:00 Uhr) hoffen kann, bestätigte Englands Coach am Mittwoch: "Wir wollen ihn ein paar Tage bei uns haben und ihn an unser Spiel gewöhnen. Wir werden dann sehen, wie es läuft. Wenn wir ihn aufs Feld schicken können für einige Spielminuten, ist das ein Bonus", so der Ex-Profi, der die Nominierung Bellinghams auf der Insel auch Kritik einstecken musste.

So oder so glaubt Southgate, die ersten Tage im Kreise der Nationalmannschaft werden eine "brillante Erfahrung" für den Youngster von Borussia Dortmund, der für die Schwarz-Gelben bislang in elf Pflichtspielen auflief.

Nach dem Freundschaftsspiel gegen Irland geht es für England an den nachfolgenden Tagen im Rahmen der Nations League weiter. Am 15. November steht das Gastspiel in Belgien an, ehe am 18. November Außenseiter Island der letzte Länderspiel-Gegner in diesem Kalenderjahr sein wird.

Ob Bellingham dann auch noch für die Pflichtspiele berücksichtigt wird, ließ Southgate derweil noch offen: "Ob er die ganze Woche bei uns bleibt, werden wir nach dem Spiel entscheiden."