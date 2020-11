Sieglose Mainzer reisen mit "gutem Gefühl" nach Freiburg

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Verspürt im Abstiegskampf keinen großen Druck: Jan-Moritz Lichte (r.)

Trainer Jan-Moritz Lichte vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verspürt im Abstiegskampf keinen besonderen Druck.

Der Coach des Tabellenletzten geht die Partie beim SC Freiburg am Sonntag (15:30 Uhr) "so an wie jedes andere Spiel auch", sagte Lichte. Er habe "ein gutes Gefühl, wir haben intensiv gearbeitet".

Jan-Moritz Lichte💬: "Am Ende sind Standards ein Thema, das sie seit Jahren stark macht. Wir können die Standards des Gegners nicht hundertprozentig trainieren. Aber wir können trotzdem nah am Mann sein, Körperkontakt herstellen und es ihnen so schwer machen!" #Mainz05 #SCFM05 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 20. November 2020

Im Breisgau müssen die Mainzer auf ihren gelbgesperrten Kapitän Danny Latza verzichten. Zudem fehlen Philipp Mwene und Ádám Szalai verletzt.

Die Rheinhessen warten nach dem Remis im Kellerduell (2:2) gegen Schalke 04 am vergangenen Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg.