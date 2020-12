Effenberg legt dem FC Bayern Transfer von Leipzig-Ass nahe

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Stefan Effenberg glaubt an einen Sieg des FC Bayern über RB Leipzig

Dayot Upamecano von RB Leipzig wird schon lange mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Stefan Effenberg legte seinem Ex-Klub nun einen Transfer des französischen Innenverteidigers nahe.

"Über einen Spieler mit dieser Qualität muss man sich Gedanken machen", sagte Effenberg bei "Sport1": Wenn die Chance besteht, ist das auf jeden Fall im Bereich des Möglichen."

Upamecano habe einen "riesigen Schritt" nach vorne gemacht. "Er ist auf dem Weg, ein herausragender Spieler zu werden", lobte der 52-Jährige den Leipziger.

Effenberg rechnet ohnehin damit, dass es im Abwehrzentrum der Münchner im kommenden Sommer Veränderungen geben wird. "Hinter David Alaba steht ein riesengroßes Fragezeichen, bei Jérôme Boateng nach wie vor auch", so der Champions-League-Sieger von 2001.

Darum ist der FC Bayern für Effenberg Favorit

In dem Interview sprach Effenberg auch über Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Die beiden Trainer könne man allerdings nicht miteinander vergleichen.

"Flick hat in München eine ganz andere Mannschaft zur Verfügung und einen anderen Druck als Nagelsmann in Leipzig. Das sind herausragende Trainer, aber weil beide richtig gut sind, lehne ich einen Vergleich ab", so der ehemalige Mittelfeldspieler.

Wenn der FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) RB Leipzig zum Topspiel in der Bundesliga empfängt, treffen die beiden Trainer aufeinander. Effenberg erwartet ein ausgeglichenes Spiel, sieht die Münchner aber leicht favorisiert.

"Ich glaube, dass Bayern München gewinnt", stellte er klar und erklärte: "Sie haben in dieser Woche viele Stammkräfte geschont. Das tat ihnen mit Sicherheit sehr gut, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Aufgrund der Qualität, die bei Bayern höher ist, sehe ich Bayern im Vorteil."

Zwar sei die Abwehr der Münchner "nicht so stabil", dafür habe die Offensive allerdings "extrem hohe Qualität". "Auch wenn die Bayern viele Tore gefangen haben, waren sie immer in der Lage, mehr zu schießen. Das ist auch eine große Qualität und Stärke", sagte Effenberg.