BVB-Trainer Favre verkündet weitere Ausfälle

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Trainer Lucien Favre äußerte sich am Montag zur sportlichen Situation

Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund geht stark ersatzgeschwächt ins Gruppenfinale der Champions League bei Zenit St. Petersburg am Dienstag (18:55 Uhr).

Neben Topstar Erling Haaland (Muskelfaserriss), Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Thomas Delaney (Rückenprobleme) werden auch Manuel Akanji (Schmerzen im Knie) und Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden) nicht rechtzeitig fit.

Zudem fehlen laut Auskunft von Trainer Lucien Favre während der Pressekonferenz am Montag auch Mahmoud Dahoud und Mateu Morey. Reinier hat nach überstandener Corona-Quarantäne wieder trainiert, fliegt aber nicht mit. "Er wird noch Zeit brauchen", sagte Favre.

"Flughafen - Hotel - Spiel - Flughafen", so beschrieb der BVB auf seiner Internetseite die 34-Stunden-Reise in der "Blase" in den Corona-Hotspot St. Petersburg. Zum Spiel werden 20.000 Zuschauer erwartet.

Im Fernduell mit Lazio Rom, das in fünf Spielen einen Punkt weniger gesammelt, dafür aber den direkten Vergleich gewonnen hat (3:1/1:1), geht es um weitere Millionen und einen potenziell einfacheren Achtelfinalgegner.

Die BVB-PK zum Nachlesen:

+++ Witsel über seine Spiele mit Zenit gegen den BVB +++

"Dortmund hatte natürlich ein sehr gutes Team. Wir haben zuhause 2:4 verloren und in Dortmund 2:1 gewonnen. Es war ein starkes Spiel."

+++ Witsel über die aktuelle Situation +++

"Das Wichtigste ist, an das nächste Spiel zu denken. Wir wollen die Gruppe als Erster beenden und auf die Siegerstraße zurückkehren."

+++ Favre über Reinier +++

"Er hat 14 Tage seine Quarantäne gemacht und ein bisschen trainiert. Heute morgen hat er ein bisschen mit dem Fahrrad gemacht. Vielleicht kann er Donnerstag schon wieder bei der Mannschaft sein. Es wird etwas Zeit brauchen, bis er wieder richtig fit ist."

+++ Favre über Reus' Rolle +++

"Wir rotieren und wir werden das weiter machen. Seine Rolle kann sehr wichtig sein."

🗯️ Lucien #Favre: "Wichtig ist, dass wir schon qualifiziert sind. Natürlich wollen wir jetzt auch die Gruppe gewinnen."#ZenitBVB #UCL — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Dezember 2020

+++ Favre über Witsel +++

"Er ist sehr wichtig für die Mannschaft, weil es seine Rolle ist, vor der Abwehr das Spiel zu machen. Und das ist natürlich immer eine wichtige Rolle."

+++ Witsel über seine Frische +++

"Wir haben viele Spiele, aber ich fühle mich gut. Ich kann morgen spielen. So müde bin ich nicht."

+++ Favre über die Personallage +++

"Mehrere Spieler werden nicht da sein. Haaland, Meunier, Dahoud, Delaney, Morey, Akanji und Guerreiro werden ausfallen."

+++ Die BVB-PK beginnt +++

Lucien Favre und Axel Witsel sind bereit. Die Pressekonferenz kann starten.

+++ Die Spannung steigt +++

Nur noch wenige Minuten, dann blicken Lucien Favre und Axel Witsel auf die Partie bei Zenit St. Petersburg voraus.

+++ Marco Reus mit schwieriger Situation +++

BVB-Kapitän Marco Reus erlebt nach seiner langen Verletzungspause eine schwierige Saison. Zuletzt musste der Offensivspieler 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Zudem muss der Routinier wohl um sein EM-Ticket bangen. Trainer Lucien Favre dürfte sich auf der Pressekonferenz zur Situation des Führungsspielers äußern.

+++ BVB sucht nach der Form +++

Der BVB konnte die letzten drei Pflichtspiele allesamt nicht gewinnen. Beim jüngsten Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt machte sich vor allem das Fehlen von Stürmer Erling Haaland bemerkbar. Der 20-Jährige laboriert derzeit an einem Muskelfaserriss. Somit könnte Youssoufa Moukoko zu seinem ersten Startelfeinsatz kommen.

+++ BVB noch nicht Gruppensieger +++

Durch das 1:1 gegen Lazio Rom steht der Revierklub bereits sicher im Achtelfinale der Champions League. Der Gruppensieg ist jedoch noch nicht fix. Der BVB hat aktuell zehn Punkte auf dem Konto. Lazio Rom folgt mit neun Zählern. Somit sind die Schwarz-Gelben nur bei einem Sieg gegen die abgeschlagenen Russen (ein Punkt) sicher Erster.