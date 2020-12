Presse: "Ein Skandal mit globaler Resonanz"

JB Autissier via www.imago-images.de

Die Partie zwischen PSG und Basaksehir wurde abgebrochen

Die Schlagzeilen hätten so positiv sein können: Borussia Dortmund als Gruppensieger in der Champions League weiter, RB Leipzig ebenfalls sicher in der K.o.-Phase. Doch die internationalen Gazetten werden nach dem Dienstagabend in der Königsklasse von einem anderen Thema dominiert: Vom mutmaßlichen Rassismus-Vorfall während der Partie Paris Saint-Germain gegen Istanbul Basaksehir, der zunächst zur Unterbrechung und dann zum Abbruch führte. Die Pressestimmen zur Champions League:

DEUTSCHLAND

Bild: Schiri-Skandal in der Champions League! Das Spiel zwischen Paris und Istanbul Basaksehir (Parallel-Spiel in der Leipzig-Gruppe) wurde am Dienstagabend beim Stand von 0:0 unterbrochen und später abgebrochen. Weil sich die Profis des türkischen Erstligisten weigerten, weiterzuspielen! Der schlimme Grund: Angeblich soll es eine rassistische Beleidigung vom Vierten Offiziellen Sebastian Colţescu (43) gegen Istanbuls Co-Trainer Pierre Webó (38) gegeben haben.

n-tv: CL-Spiel nach Rassismus-Eklat abgebrochen. Skandal in der Champions League: Die Partie zwischen Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel und Basaksehir aus Istanbul wird nach einem Rassismusvorwurf gegen den Vierten Offiziellen abgebrochen. Bereits an diesem Mittwoch soll es weitergehen - mit einem neuen Schiedsrichterteam.

kicker: Rassismus-Vorfall führt zu Spielabbruch in Paris: Das Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und Basaksehir ist wegen einer als rassistisch aufgefassten Äußerung des Vierten Offiziellen aus Rumänien zunächst unter- und dann abgebrochen worden.

Spiegel: Champions-League-Partie zwischen Paris und Istanbul abgebrochen. Eklat beim Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Başakşehir: Der vierte Offizielle hat offenbar einen Betreuer rassistisch beleidigt, die Istanbuler Spieler verließen den Platz. Am Mittwoch wird die Partie fortgesetzt.

FRANKREICH

Le Monde: Die Spieler von PSG und Basaksehir verlassen das Feld und prangern die rassistischen Äußerungen eines Schiedsrichters an. Durch die Weigerung, das Champions-League-Spiel aufgrund eines Ausdrucks des vierten Schiedsrichters, der als rassistisch eingestuft wurde, fortzusetzen, wurde aus der Begegnung ein Skandal mit globaler Resonanz.

France Football: Rassistische Beleidigungen vom vierten Schiedsrichter. Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir wurde unterbrochen. Es geht um rassistische Beleidigungen, die der vierte Schiedsrichter ausgesprochen haben soll. Die Spieler verließen das Spielfeld und gingen in die Kabine zurück.

Le Parisien: Der türkische Klub hatte dem vierten Schiedsrichter vorgeworfen, einen Co-Trainer "schwarz" genannt zu haben. Die Spieler hörten zunächst auf zu spielen und kehrten dann in die Umkleidekabine zurück. Dank des Sieges von RB Leipzig gegen Manchester ist PSG das Achtelfinale garantiert.

L'Équipe: PSG - Basaksehir nach Rassismus-Vorwürfen abgebrochen. Die Geschichte eines chaotischen Abends. Das Pariser Stadion wurde zwei Stunden lang in eine fast unwirkliche Atmosphäre getaucht. Während die Türken von Istanbul Basaksehir bereits angezogen und bereit sind, in den Bus zu steigen, kündigt die UEFA offiziell an, dass das Spiel nicht wieder aufgenommen wird. Ein Spiel, in dem die beiden Mannschaften nach einer guten Viertelstunde Spielzeit entschlossen, zurück in die Kabine zu gehen.

ENGLAND

Daily Mail: Spieler von PSG- und Istanbul verlassen das Spielfeld, nachdem der rumänische Vierte Offizielle des Rassismus gegenüber dem schwarzen Assistenten der türkischen Mannschaft beschuldigt wurde - das Spiel in Paris wurde bis heute Abend verschoben.

Mirror: PSG gegen Istanbul Basaksehir abgebrochen, nachdem dem Vierten Offiziellen Rassismus vorgeworfen wurde. Der Co-Trainer von Istanbul Basaksehir, Pierre Webó, wurde nach 14 Minuten nach dem Wortwechsel mit dem vierten Beamten vom Platz gestellt. Am Spielfeldrand des Parc des Princes wurde dann eine hitzige Debatte fortgesetzt, nachdem der Vierte Offizielle eine rassistische Bemerkung in Richtung Webó getätigt haben soll. Die Spieler verließen das Spielfeld nach etwa 22 Minuten.

Sun: Rassismus-Schande! Demba Ba führte Istanbul Basaksehir und Paris Saint-Germain aus Protest vom Platz, nachdem sein Assistenztrainer Pierre Webó angeblich vom vierten Beamten rassistisch beleidigt worden war. Die Begegnung in der Gruppe H wurde in der Mitte einer torlosen ersten Halbzeit unterbrochen, nachdem diese Vorwürfe gegen den Rumänen Sebastian Coltescu erhoben wurden.

SPANIEN

as: Pierre Webó beschuldigte den vierten Schiedsrichter direkt des angeblichen Rassismus. Das Spiel wird am Mittwoch um 18:55 Uhr mit einem neuen Schiedsrichterquartett nach der Suspendierung neu ausgetragen. Beide Mannschaften beschlossen freiwillig, das Spielfeld aus Protest gegen den Vorwurf des Kameruners gegen einen der Schiedsrichter zu verlassen. Der Vorfall ereignete sich in der 14. Minute nach einem sehr harten Angriff auf Neymar, der später zu dem mutmaßlichen rassistischen Akt führte."

Marca: In Paris wurde am Dienstag ein beispielloses Kapitel Geschichte geschrieben. Ein Spielabbruch nach einem rassistischen Vorfall.

Mundo Deportivo: Basaksehir verlässt wegen Rassismus das Feld gegen PSG. Die türkischen Spieler beschuldigen den vierten Offiziellen, Pierre Webó, einen technischen Mitarbeiter des türkischen Teams, mit dem N-Wort bezeichnet zu haben. Alles begann in der 14. Minute, als der Hauptschiedsrichter, Ovidiu Alin Hategan, Pierre Webó, den ehemaligen Stürmer von Osasuna, Leganés und Mallorca und Mitglied des Trainerstabs von Basaksehir, wegen Protests gegen seine Entscheidung vom Platz schickte. Der vierte Offizielle, der ebenfalls rumänische Sebastian Coltescu, hatte ihn in seiner Sprache "schwarz" genannt.