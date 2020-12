Pressestimmen: "Schalke bleibt im Land des Schmerzes"

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 taumelt weiter in Richtung 2. Bundesliga

Der FC Bayern hat durch den knappen Sieg gegen den VfL Wolfsburg zurück in die Spur gefunden. Deutlich schlechter ist die Stimmung hingegen beim FC Schalke 04, schließlich unterlagen die Königsblauen auch gegen den SC Freiburg. In den Medien wird die Leistung des Tabellenletzten zerrissen. Die Pressestimmen zu den Spielen:

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg:

Ruhr Nachrichten: "Schalke 04 spielt gegen den SC Freiburg wie ein Absteiger. Schlusslicht Schalke verliert gegen den SC Freiburg mit 0:2 (0:0) – und räumt mit dem Vorurteil auf, die Mannschaft hätte Fortschritte gemacht."

Spiegel: "Das Prinzip Hoffnung. Gegen Freiburg war Schalke in der Bundesliga erneut engagiert, aber mal wieder chancenlos. Allein mit Hoffnung lassen sich keine Spiele gewinnen."

Süddeutsche Zeitung: "Nummer 28. Die Gruselshow geht weiter: Schalke 04 kann den Schwung aus Augsburg nicht mitnehmen und verliert nach einer desolaten Vorstellung 0:2 gegen Freiburg. Der Negativ-Rekord von Tasmania Berlin rückt näher."

WAZ: "Schalke 04 präsentiert sich beim 0:2 gegen den SC Freiburg ein weiteres Mal nicht bundesligatauglich - und stürzt nun der 2. Bundesliga entgegen."

RTL.de: "Schalke bleibt im Land des Schmerzes. Wunder gibt es bekanntlich immer wieder, nur nicht auf Schalke. Da gibt es nur Wunden. Die nächste ist am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga dazugekommen. Gegen den SC Freiburg verloren die Knappen mit 0:2. Das nunmehr 28. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Die Gruselserie geht also weiter. Noch dreimal nicht gewinnen, dann ist der Negativ-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt."

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg:

FAZ: "Was wären die Bayern nur ohne Lewandowski? Einst erzielte er fünf Tore in neun Minuten. So viele sind es diesmal nicht gegen Lieblingsgegner Wolfsburg. Doch Bayern-Torjäger Lewandowski ist wieder kaum zu stoppen. Dass die Münchner siegen, liegt aber auch an einem anderen Spieler."

ntv.de: "Lewandowski rettet, wenn der FC Bayern wankt. Der FC Bayern ist verwundbar, schlagbar aber nicht - und das vor allem weil es Robert Lewandowski gibt. Der Torjäger, der am Donnerstag zum ersten Mal Weltfußballer werden möchte, trifft gegen den starken VfL Wolfsburg doppelt. Wichtig für die Münchner: Auch Manuel Neuer ist weiter in Topform."

kicker: "Lewandowski dreht gegen Lieblingsgegner Wolfsburg die Partie. Der FC Bayern kann sich auf seinen Torjäger verlassen. Nach der frühen Wolfsburger Führung drehte Lewandowski mit einem Doppelpack die Partie und feierte damit ein besonderes Jubiläum. Der 2:1-Sieg war aber in den Schlussminuten noch einmal arg in Gefahr."

Express: "Lewandowskis nächster Meilenstein. Bayern schwankt – und gewinnt gegen starke Wölfe. Kurze Zeit kamen die Bayern gegen den VfL Wolfsburg ins Schwanken. Dann allerdings bewies Torjäger Robert Lewandowski erneut, warum er am Donnerstagabend im Rennen um den Titel des Weltfußballers mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo konkurriert."