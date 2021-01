Rangers-Stürmer im Visier des FC Bayern?

Ian Rutherford via www.imago-images.de

Im Visier des FC Bayern? Alfredo Morelos von den Rangers

Mit Robert Lewandowski verfügt der FC Bayern über den derzeit wohl besten Spieler der Welt. Doch wie bereiten sich die Münchner auf die Zeit nach Lewandowski vor?

Der 32 Jahre alte frisch gekürte Weltfußballer besitzt beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Nahezu ausgeschlossen, dass der polnische Ausnahme-Stürmer in den nächsten zweieinhalb Jahren für einen anderen Klub aufläuft.

Allerdings, so berichtet das spanische Portal "Don Balon", reifen erste Überlegungen, welcher Spieler zukünftig den Platz von Lewandowski einnehmen könnte. Derzeit verfügt der FC Bayern über zwei Alternativen: Eric Maxim Choupo-Moting wurde eigens im Sommer als Backup für ein Jahr verpflichtet, mit dem 19 Jahre alten Joshua Zirkzee steht ein junger Angreifer in den Startlöchern. Allerdings pocht der Niederländer Medienberichten zufolge schon jetzt auf mehr Spielzeit, ein Leih-Wechsel oder ein Transfer mit Rückkaufoption stehen im Raum.

"Don Balon" zufolge soll der FC Bayern bei der Frage nach der Lewandowski-Nachfolge den Blick schon ins Ausland gerichtet haben. So gilt Alfredo Morelos von den Rangers aus Glasgow als Kandidat.

Morelos kein unbeschriebenes Blatt

Der 24 Jahre alte Kolumbianer stürmt seit 2017 in der schottischen Premiership, erzielte dort für die Rangers in 109 Partien 50 Treffer. In der laufenden Spielzeit kommt er auf zehn Tore in 27 Pflichtspielen.

Wann und zu welchen Konditionen der zehnfache Nationalspieler (ein Länderspieltor) den nächsten Schritt wagen und zum FC Bayern wechseln soll, wird nicht genannt. Sein Arbeitspapier bei den Rangers ist noch bis 2023 gültig.

Morelos ist in der Gerüchteküche indes kein unbeschriebenes Blatt. Schon im Frühjahr 2019 soll es der Angreifer auf den Zettel von Borussia Dortmund geschafft haben. Wenig später galt er britischen Medien zufolge als Kandidat bei Eintracht Frankfurt. Im vergangenen Sommer wurde Morelos dann beim französischen Klub OSC Lille gehandelt.