Arminia Bielefeld holt Anderlecht-Ass

Philippe Crochet via www.imago-images.de

Wurde von Arminia Bielefeld unter Vertrag genommen: Michel Vlap

Der Niederländer Michel Vlap soll die Offensive von Arminia Bielefeld verstärken. Wie der Bundesligaklub mitteilte, wurde der 23-Jährige bis zum Saisonende vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht ausgeliehen.

Damit haben die Ostwestfalen ihrer Transferaktivitäten in dieser Wechselperiode abgeschlossen. Der ehemalige niederländische Junioren-Nationalspieler erzielte elf Tore in 34 Partien in der belgischen Jupiler Pro League.

Trainer Uwe Neuhaus freut sich auf den Neuzugang: "Michel ist ein Spielertyp, den wir so noch nicht haben in unserem Kader. Er kann als offensiver Mittelfeldspieler mehrere Positionen bekleiden und auch als zweite Spitze agieren. Mit Michel werden wir noch mehr Torgefahr entwickeln."

Herzlich Willkommen in Bielefeld, @Michelvlap!

Wir haben den 23-jährigen Offensivspieler für den Rest der Saison vom RSC Anderlecht ausgeliehen!

Michel wird mit der Nummer 28 für uns auflaufen! 💪#immerdabei pic.twitter.com/dCZpqDsUYl — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) 1. Februar 2021

Zuvor hatte Vlap beim SC Heerenveen 20 Mal in 59 Spielen getroffen.