So lief der Modeste-Abschied vom 1. FC Köln

Anthony Modeste hat den 1. FC Köln vorerst verlassen

Anthony Modeste spielte beim 1. FC Köln zuletzt keine Rolle mehr. Aufgrund dessen wechselte der Angreifer kurz vor dem Ende der Transferperiode zur AS St.-Étienne. Nun hat der Routinier seine Beweggründe genannt.

In der laufenden Bundesliga-Saison sammelte Modeste beim 1. FC Köln nur 215 Minuten Einsatzzeit. Die mangelnde Spielpraxis führte schließlich zum zweiten Abschied aus der Domstadt.

Am Deadline Day musste sich der 32-Jährige schnell entscheiden. "Um 16 Uhr rief mein Agent an und fragte mich, ob ich an einem Wechsel nach Saint-Étienne interessiert sei", verriet Modeste auf der Website des französischen Erstligisten.

Modeste nahm das Angebot schließlich an. "Ich möchte dem 1. FC Köln und Saint-Étienne dafür danken, dass sie den Wechsel schnell ermöglicht haben", sagte der Fanliebling. St.-Étienne sei für ihn ein "legendärer Verein". Schließlich hat bereits Modestes verstorbener Vater Guy für die Südfranzosen gespielt.

"Jetzt liegt es an mir, die Geschichte auf dem Platz weiterzuschreiben. Der Kreis schließt sich", schrieb Modeste zuvor auf seinem Instagram-Kanal.

Nach mehreren Blessuren fühle sich der Torjäger inzwischen wieder besser. Modeste spüre einen "Durst nach Toren". "Es liegt es natürlich auch an mir, weiter hart zu arbeiten", erklärte der Franzose.

Anthony Modeste an den 1. FC Köln gebunden

2015 wechselte Modeste von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Köln. In der Saison 2016/17 hatte der Knipser mit 25 Toren einen großen Anteil am Erreichen der Europa League.

Im selben Jahr wechselte Modeste zum chinesischen Erstligisten Tianjin Tianhai. Rund eineinhalb Jahre später kehrte der Stürmer zum 1. FC Köln zurück, fand aber nie wieder seine alte Form.

Ein drittes Engagement im Rheinland ist allerdings nicht ausgeschlossen. Schließlich ist Modeste nur bis zum Sommer ausgeliehen und besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2023.