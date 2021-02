Borussen-Hammer! Rose verlässt Gladbach und will zum BVB

Revierfoto via www.imago-images.de

Marco Rose wird Gladbach verlassen

Paukenschlag bei Borussia Mönchengladbach! Marco Rose wird den Traditionsverein vom Niederrhein am Ende der laufenden Spielzeit verlassen und sich Borussia Dortmund anschließen.

Das verkündete der Fußball-Bundesligist am Montagnachmittag. "Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging", so Gladbach-Sportdirektor Max Eberl in einer Mitteilung: "Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte."

Max Eberl weiter: "Sollten die in seinem Vertrag festgelegten Bedingungen fristgerecht erfüllt werden, wird er uns also nach dem Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen." Medienberichten zufolge müsste der BVB fünf Millionen Euro an Borussia Mönchenglabdach überweisen, um die Ausstiegsklausel zu aktivieren. "Bis dahin werden wir mit Marco gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, um unsere Ziele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League zu erreichen."

Schon seit mehreren Wochen wurde darüber spekuliert, ob der 44-Jährige zur kommenden Saison die Nachfolge von Edin Terzic bei Liga-Konkurrent Borussia Dortmund antreten könnte, der nach anhaltender Erfolglosigkeit zuletzt bereits deutlich in die Kritik geraten ist.

Gladbach war um zeitnahe Klärung bemüht

Marco Rose trainiert die Fohlenelf seit der Saison 2019/2020. Unter seiner sportlichen Führung gelang im ersten Jahr direkt die Qualifikation für die Champions League.

Aktuell stehen die Gladbacher nur auf Tabellenplatz sieben, haben die Champions-League-Ränge aber weiterhin fest im Visier und treten im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City an.

Bei den Gladbachern waren die Verantwortlichen zuletzt um eine zeitnahe Klärung der Personalie bemüht. Pikant: Im Pokal-Viertelfinale Anfang März trifft Rose mit Noch-Klub Gladbach auf seinen künftigen Arbeitgeber aus Dortmund.